El deporte es más que disciplina física o competencia organizada: es un derecho humano conexo a otros derechos esenciales como la salud, la educación y la participación cultural. Acceder a la práctica deportiva no es un privilegio, sino una necesidad vinculada a la dignidad humana.

El derecho internacional de los derechos humanos lo ha señalado como medio de inclusión y bienestar. La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO proclama que toda persona tiene derecho a ejercitarse y participar en actividades físicas sin discriminación, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el descanso, el ocio y la vida cultural, ámbitos donde el deporte se inserta naturalmente.

En la República Dominicana, la Constitución eleva este principio al rango de derecho fundamental en su artículo 65, imponiendo al Estado la obligación de fomentar la práctica deportiva y garantizar acceso en condiciones de igualdad. Esa obligación se concreta en el Ministerio de Deportes, órgano rector que diseña políticas públicas, promueve programas comunitarios y asegura que la práctica llegue a todos los sectores. No es solo una estructura administrativa, sino la representación viva de que el mandato constitucional se cumple en la cotidianidad, mediante presupuestos, infraestructura y apoyo a atletas, convirtiéndose en una garantía institucional de los derechos humanos.

La evolución del deporte como derecho humano refleja el tránsito de lo accesorio a lo esencial. Norberto Bobbio recordaba que los derechos humanos son conquistas progresivas, “el resultado de luchas históricas que se consolidan en instituciones”. Bajo esa lógica, el deporte pasó de ser visto como recreación a ser reconocido como derecho fundamental. Gregorio Peces-Barba subrayaba que los derechos fundamentales poseen una doble dimensión: subjetiva, como facultad individual, y objetiva, como valor que orienta al Estado. El deporte encarna ambas: es la posibilidad personal de ejercitarse y competir, pero también un valor colectivo que fomenta inclusión y fraternidad. Robert Alexy, al hablar de la “dimensión objetiva de los derechos”, recuerda que estos no se agotan en la declaración, sino que requieren condiciones materiales para su ejercicio.

Aquí entra la noción de garantía institucional, desarrollada por Luigi Ferrajoli en su obra Derechos y garantías. La ley del más débil, quien advierte que un derecho sin mecanismos de protección es una promesa vacía. La garantía institucional es el conjunto de estructuras y políticas que aseguran que el derecho se viva en la práctica. En este sentido, el Ministerio de Deportes ha sabido asumir con responsabilidad su papel, mostrando que la gestión pública, cuando se orienta al cumplimiento de la Constitución, puede convertirse en un verdadero motor de cohesión social y desarrollo humano.

El deporte, además, cumple una función en la inclusión social y la prevención del delito. Al abrir espacios de participación comunitaria, integra a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad en dinámicas de convivencia que fortalecen la igualdad y el sentido de pertenencia. En barrios vulnerables, donde la falta de oportunidades puede derivar en violencia o delincuencia, el deporte ofrece alternativas dignas para canalizar energías y desarrollar el talento humano.

La práctica deportiva inculca valores como disciplina, respeto a las reglas, cooperación y solidaridad, que se trasladan a la vida cotidiana y reducen conductas antisociales. Torneos comunitarios, ligas escolares y programas barriales se convierten en escenarios donde la juventud encuentra mentores, las familias se reúnen y la comunidad se cohesiona en torno a un proyecto común. Así, el Estado, al garantizar el acceso universal al deporte, no solo cumple con la Constitución, sino que desplaza la influencia de la violencia y fortalece la confianza social.

El deporte, en su esencia, es un acto de igualdad, al garantizarlo, el Estado no solo cumple con la Constitución, sino que fortalece la cohesión social y la identidad nacional.

El deporte, como derecho humano, ha dejado de ser un accesorio para convertirse en un eje fundamental de la dignidad y la igualdad. Su reconocimiento en tratados internacionales y en la Constitución dominicana lo sitúa en el mismo nivel que otros derechos fundamentales, y su garantía institucional se materializa en el Ministerio de Deportes, que convierte la norma en acción concreta al asegurar que cada ciudadano, desde el niño que juega en la calle hasta el atleta que representa a la nación, pueda ejercer plenamente este derecho. Reconocer esa función es valorar la importancia de que las instituciones respondan a la ciudadanía y fortalezcan la cohesión social. En ese marco, resulta justo destacar la conducción del ministro al frente de esta institución, pues su gestión ha permitido que el mandato constitucional se traduzca en políticas efectivas y en espacios donde la ciudadanía encuentra igualdad, dignidad e inclusión.