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Desahogo.- Aunque conozcamos de antemano las respuestas y el desaliento que provocan hay que seguir haciendo las mismas preguntas, ya que resulta en extremo difícil tener que convivir con esa realidad y sus implicaciones para la seguridad pública y no poder --como ahora-- desahogarnos de vez en cuando. ¿Por qué las autoridades responsables de nuestras cárceles y la vigilancia de los internos allí encerrados no pueden evitar que continúen delinquiendo a través del uso de celulares? ¿Cómo es posible que a pesar de haber sido apartados de la sociedad para que no sigan haciendo daño pueden ordenar asesinatos o planificar robos y asaltos como el perpetrado la pasada semana en una joyería en Cristo Rey, dirigido desde La Victoria según las propias autoridades? No sé qué tendrá que decir al respecto la Policía Nacional, que según el Director de Servicios Penitenciarios, el doctor Roberto Santana, es a la que corresponde explicar porqué reclusos de ese recinto disfrutan de tantas libertades ya que es la responsable de su control.

También debería explicar, en opinión de un servidor, porqué pudo determinar tan rápido y con tanta facilidad que ese asalto se planificó y dirigió desde ese recinto, pero sus miembros allí de servicio no pueden darse por enterados de la entrada y uso de celulares con los que los reclusos siguen cometiendo mil y una diabluras delante de sus propias narices. Lo que en realidad significa, para llamar las cosas por su nombre, que al hacerse de la vista gorda a cambio de algún tipo de peaje o remuneración se convierten en sus cómplices, y para eso no es para lo que les estamos pagando. Lo peor del caso, y también lo más desalentador, es tener que aceptar que al igual que en ocasiones anteriores en unos cuantos días, o tal vez menos, habremos olvidado el asunto y todo lo que significa, pero nada cambiará en La Victoria y otros recintos penitenciarios convertidos en centros de planificación de todo tipo de crímenes y delitos con la anuencia o complicidad de sus custodios, sean estos guardias o policías.