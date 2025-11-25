Pasión laboral
Descubrir el “por qué”: la brújula de la vida
Entendí que no se trata de abandonar lo que no te gusta, sino de fusionarlo
Start with Why de Simon Sinek me hizo detenerme y pensar en algo que llevaba años rondando en mi mente: ¿qué es realmente la pasión? Sinek explica que hay personas que aman tanto lo que hacen, que su trabajo se siente como un hobby. Siempre admiré a ese grupo, pero reconocía que yo no estaba ahí. Aunque no me desagrada mi trabajo, si me das a elegir entre trabajar y hacer deportes, leer, estudiar historia, viajar o ir a la playa… siempre elijo lo otro.
Durante mucho tiempo pensé que había un conflicto en mí. Sin embargo, este libro me dio claridad: yo no trabajo por un “qué”, sino por un “por qué”. Mi razón es sostener a mi familia haciendo algo en lo que tengo una ventaja competitiva. Comprendí que no busco amar el “qué”, sino honrar el “por qué”.
Descubrí que mi verdadero entusiasmo aparece cuando enseño, formo y ayudo a otros a crecer. Por eso creé Titanes Sin Guion: porque me mueve compartir valores, inspirar y acompañar a jóvenes a través de historias reales de éxito. Esa misma pasión por formar es la que estoy integrando poco a poco en mi empresa para convertir a nuestros colaboradores en líderes.
Para mí, este fue un “AHA moment”. Entendí que no se trata de abandonar lo que no te gusta, sino de fusionarlo con lo que sí para avanzar hacia la meta suprema: ser feliz.
Si alguna vez te has encontrado en ese mismo dilema, vale la pena hacer una pausa y pensar: ¿Cuáles cosas haces porque debes, y cuáles porque realmente te llenan? Y más importante aún: ¿Cómo puedes acercarlas lo suficiente para que tu vida tenga más sentido y equilibrio?