Desguañangue

Había viajado varias veces como exiliado económico a Puerto Rico. Eran los días de la denominada "guerra fría" .

Luego trabajando en prensa del Palacio Nacional, los gringos me habían otorgado otro visado de un año, el cual se venció aún trabajando allí.

Danilo Polanco, eterno subdirector prensa, insistía en que renovara el visado estadounidense. Yo, medio "comunistoide", respondía tercamente: "Es que no necesito esa vaina" , y Danilo replicaba: “Es que hay que tenerla".

Demás está decir que acudí al consulado, vía el agregado de prensa de la legación de la embajada de EE. UU. en República Dominicana. Por demás decir que fue “un clavo pasa'o”.

En 1986 llegamos por vez primera a New York, pero si hubiera llegado a pensar que que en mi país iba llegar al libertinaje de hoy, me hubiese quedado en Estados Unidos.