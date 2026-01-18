El Desplazamiento del Poder Global, visto por Manolo Pichardo

Creado: Actualizado:

El Desplazamiento del Poder Global es un libro de una extraordinaria profundidad intelectual, con rasgos científicos y académicos, en el que el doctor Manolo Pichardo presenta una radiografía de la composición del nuevo orden mundial, que se configura en torno al predominio de la economía como eje central.

Esta obra, editada bajo el cuidado de Editora Santuario, contiene informaciones sobre el proceso de la moderna industrialización y el comercio mundial, en el que China se coloca a la vanguardia, como líder de la producción, convirtiéndose en la gran fábrica del mundo y llevando a los demás países a convertirse en economías dependientes de su capacidad productiva, especialmente en lo que respecta a la manufactura y a las cadenas globales de suministro.

Pichardo, un doctrinario consagrado, analiza las fallas cometidas por Estados Unidos, con el desmonte de las políticas implementadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, que procuró engrandecer la clase media, impulsando la economía, orientándola a una distribución del ingreso más equitativo, desarmando las grandes desigualdades.

“Estas políticas internas condujeron a los Estados Unidos a buscar la maximización de sus ganancias en otros países, cuestión que éstos aprovecharon para recibir a las industrias estadounidenses como huéspedes que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en ciudadanas, y a pesar del diseño favorable de las políticas comerciales globales, se industrializaron a costa de la desindustrialización del país norteamericano que se concentró en una economía financiera basada en orgías especulativas que se alejaban cada día de la economía real, lo que fue de poco a poco, creando condiciones para la recomposición del mercado y comercio mundial, al punto de convertir a EE.UU en un país importador, y a China en la gran fábrica del mundo, capaz de procesar el 50 por ciento de toda la materia prima del mundo”, explica Pichardo.

Haciendo un análisis de las dos economías, considera que mientras el pueblo chino se abría paso hacia el mejoramiento de las condiciones materiales de vida, los norteamericanos se encaminaban hacia el incremento de la pobreza y profundización de las desigualdades sociales.

Esta obra se torna muy interesante en el capítulo II, titulado “Estados Unidos y la pérdida de autoridad política y moral”, pues contiene reflexiones que al parecer fueron escritas con una alta predicción de lo que sucedería en el 2026.

Entiende el doctor Pichardo que los errores en el manejo de la economía, conducen a Estados Unidos hacia la decadencia, una situación que, dice, se expresa con signos muy peligrosos.

Explica que lo de peligroso viene dado porque históricamente, los países que van perdiendo su hegemonía, y cediendo terreno de manera forzosa e involuntaria a algún competidor o competidores, luego manifiestan reacciones violentas, “que inicia en principios con desencuentros diplomáticos que escalan en tensiones verbales y conducen inexorablemente a la confrontación bélica..”

La obra está compuesta de 20 capítulos, a través de los cuales el doctor Pichardo analiza, con datos precisos los diversos tópicos del derecho internacional, entre ellos el papel de la Organización del Tratado del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en esta reconfiguración del poder global; el impacto del tratado comercial denominado Asociación Regional Integral y Económica (RCEP), signado por 15 países de la región Asia-Pacífico; el Acuerdo de París sobre el cambio climático; China en la nueva visión de la exploración espacial y la Ruta de la Seda, entre otros temas.

En el capítulo XX, el autor nos trae un análisis sobre la conflicto ruso-ucraniano, que es a su entender un reflejo de esa recomposición global, que se encamina hacia un nuevo orden mundial, “marcado por un multilateralismo en el que China jugará un papel fundamental en la emergencia de los países del Sur del Este”.