Despojándonos del pasado

Con el tiempo muchas veces se nos hace difícil desprendernos de aquello que ya no cumple una función en nuestra vida; aún así nos aferramos. Conservamos cosas por temor a necesitarlas algún día aunque la realidad demuestra que ese momento nunca llega y, si llega, a menudo hemos olvidado por completo que lo guardábamos y terminamos adquiriéndolo nuevamente.

De la misma manera, en lo profundo del corazón retenemos heridas y recuerdos del pasado que no hemos entregado a Dios y que nos limitan hasta el punto de impedirnos avanzar o emprender cosas nuevas debido a la carga que llevamos.

Estos recuerdos se convierten en ataduras que condicionan nuestras decisiones y nos mantienen anclados al pasado impidiéndonos caminar hacia lo que Dios ha preparado para esta nueva etapa. Muchas veces preferimos ignorarlos sin reconocer cuánto nos están afectando.

Hoy es el momento de asumir la responsabilidad, fortalecernos y decidir. Dejar ir no significa perder, sino dejar que Dios obre en nosotros y nos restaure para alcanzar la verdadera libertad que nos permitirá vivir con plenitud y abundancia.