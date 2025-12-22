Desterremos la impunidad

Publicado por Antonio Taveras Guzmán Creado: Actualizado:

El caso de corrupción de SENASA, junto a los escandalosos casos de Hacienda, Odebrecht, anti pulpo y otros del pasado, representa la mayor estafa conocida en nuestro país desde la apertura democrática de 1978. No se trata de un hecho aislado, sino de la expresión más reciente de un mal sistémico que ha acompañado por décadas a la vida institucional dominicana.

La corrupción se ha hecho costumbre. Se ha normalizado en la vida diaria del dominicano, y esa normalización tiene una causa clara: la impunidad histórica la convirtió en cultura. Cuando no hay consecuencias ni sanción… la corrupción se institucionaliza.

La política y el sistema de partidos se han vuelto, lamentablemente, refugio para muchos delincuentes y ladrones de todo tipo. Esta realidad pone en grave peligro los avances democráticos que con tanto esfuerzo y lucha ha logrado el pueblo dominicano. Cuando la democracia y sus instituciones se desagradan, se ilegítima, surgen entonces los autoritarismos. La historia dominicana da cuenta de demasiada experiencia en este funesto fenómeno.

El momento es preciso para recordar una vez más al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Gobierno que venimos de las calles. De un pueblo que se movilizó y echó del poder a uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la República Dominicana. El pueblo confió en nosotros. Ese proceso abrió un nuevo ciclo político cuyo rol protagónico está en la gente, no en las élites.

Señor Presidente: nunca se olvide que la gente sabe dónde están las calles y las plazas. Señores ministros y funcionarios, nunca se olviden de que las cárceles están ahí y que la ciudadanía acecha, observa, evalúa y pasa factura.

Señor Presidente, me consta su comportamiento ético en el manejo de lo público y en su vida personal. Pero hoy le repito en público lo que le he manifestado en privado: “amárrese el corazón y duerma con los ojos abiertos, porque vendrán nuevas decepciones, aparecerán más ladrones”.

Confío plenamente que así como usted tomó la decisión de someter a la justicia a los responsables del caso SENASA, seguirá sometiendo a la justicia a todo aquel del presente gobierno que traicione su confianza y la del pueblo dominicano.

Esa decisión manda un mensaje contundente en la lucha contra la impunidad y marca una diferencia con el pasado. La lucha contra la corrupción no se proclama: se ejerce.

Apoyo también el trabajo del Ministerio Público cuando actúa con independencia, sin selectividad ni colores partidarios. La justicia gana legitimidad cuando actúa sin miedo y sin privilegios.

Desde mi asiento en el Senado estaré vigilante. Denunciaré sin miedo, con responsabilidad y de frente a los corruptos de este gobierno y a los corruptos del pasado que hoy pretenden decir que “todos somos iguales”. No lo somos. Ustedes nunca movieron un dedo para someter a los ladrones de sus propios gobiernos. Es un grave error político ,subestimar a los pueblos.