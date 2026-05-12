Día Internacional de la Enfermera: historia, origen, objetivos y valor humano de la profesión

Creado: Actualizado:

Por Cristian Francisco

La enfermería constituye una de las profesiones más nobles, humanas y trascendentales dentro de las ciencias de la salud. Su esencia descansa en el cuidado integral del ser humano, el alivio del sufrimiento y el acompañamiento empático de las personas en los momentos más vulnerables de la vida.

El Día Internacional de la Enfermera representa una oportunidad para reconocer la invaluable labor de quienes, con vocación de servicio, disciplina y sensibilidad humana, sostienen gran parte de la atención sanitaria mundial.

El Día Internacional de la Enfermera se celebra cada año, el 12 de mayo, fecha que coincide con el nacimiento de Florence Nightingale (1820–1910), considerada la fundadora de la enfermería moderna. Nightingale revolucionó la atención hospitalaria durante la Guerra de Crimea en el siglo XIX, al implementar medidas de higiene, organización y observación clínica que redujeron significativamente la mortalidad de los soldados heridos.

Su labor no solo transformó la práctica hospitalaria, sino que también estableció las bases científicas, éticas y humanitarias de la enfermería contemporánea. Florence Nightingale defendió la importancia del trato digno, la limpieza hospitalaria, la disciplina y la educación formal del personal de enfermería, convirtiéndose en símbolo universal de entrega y compasión.

En 1974, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) oficializó el 12 de mayo como fecha internacional de conmemoración, promoviendo el reconocimiento social y profesional de las enfermeras y enfermeros del mundo.

Los antecedentes de la enfermería se remontan a las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia, Roma y Mesopotamia, donde mujeres dedicadas al cuidado de enfermos brindaban asistencia básica utilizando conocimientos empíricos y prácticas tradicionales.

Durante la Edad Media, el cuidado de los enfermos estuvo vinculado principalmente a órdenes religiosas y centros de caridad. Posteriormente, con el desarrollo científico de la medicina en los siglos XVIII y XIX, la enfermería comenzó a consolidarse como una profesión organizada, disciplinada y académica.

La profesionalización moderna inició con Florence Nightingale y la creación de escuelas de formación en Inglaterra. Desde entonces, la enfermería evolucionó hasta convertirse en una disciplina científica indispensable en hospitales, clínicas, centros comunitarios, programas de salud pública, emergencias y unidades especializadas.

En la actualidad, las enfermeras participan activamente en:

• Atención clínica. Educación sanitaria. En la Investigación. Prevención de enfermedades. Con función de promoción de la salud. Gerencias en gestión hospitalaria. Programa social en atención comunitaria, así como también cuidados paliativos y humanizados.

La celebración de este día persigue importantes propósitos sociales y sanitarios, entre ellos:

1. Reconocer la labor del personal de enfermería Valorar el esfuerzo, dedicación y sacrificio diario de quienes cuidan la salud de millones de personas alrededor del mundo.

2. Promover el respeto profesional. Fomentar la dignificación de la profesión de enfermería como disciplina científica y humanitaria esencial en los sistemas de salud.

3. Destacar el compromiso humano. Resaltar la empatía, solidaridad y sensibilidad emocional que caracterizan el ejercicio profesional de la enfermería.

4. Motivar la formación continua. Estimular la actualización científica y académica del personal de enfermería para garantizar cuidados de calidad y seguridad al paciente.

5. Sensibilizar a la sociedad. Concientizar sobre la importancia del personal de enfermería en la prevención, tratamiento y recuperación de las enfermedades. La enfermería es una profesión profundamente humana. Su esencia trasciende los procedimientos clínicos y se centra en el acompañamiento integral del paciente.

Cada intervención de enfermería implica escucha, comprensión, apoyo emocional y sensibilidad ante el dolor humano.

El personal de enfermería suele ser el primer contacto del paciente con el sistema de salud y también el que permanece más tiempo a su lado. Su trabajo exige:

Paciencia. Tolerancia. Prudencia. Compasión. Fortaleza emocional. Capacidad de servicio.

La empatía permite comprender las emociones y necesidades del paciente, mientras que el altruismo impulsa el deseo genuino de ayudar sin esperar recompensas. Estas cualidades convierten a la enfermería en una profesión indispensable para la humanización de los servicios sanitarios.

Durante epidemias, pandemias, emergencias y desastres naturales, las enfermeras han demostrado valentía, entrega y compromiso social, incluso poniendo en riesgo su propia salud para salvar vidas.

El Día Internacional de la Enfermera constituye un homenaje merecido a quienes dedican su vida al cuidado de los demás. La enfermería representa ciencia, disciplina, ética y humanidad. Su historia demuestra que el verdadero sentido de la medicina no solo radica en curar enfermedades, sino también en acompañar al ser humano con respeto, dignidad y compasión.

Reconocer la labor de las enfermeras es reconocer el valor de la empatía, la solidaridad y el compromiso social dentro de la salud pública mundial. (El autor es gineco-obstetra oncólogo. Docente. Historiador).