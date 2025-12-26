Digitalizados, medidos y expuestos. El nuevo ser humano en el 2026

Creado: Actualizado:

Por Eduardo Caballero Ardila

Si algo marcó el año que termina fue el impacto, ya imposible de ignorar, de la digitalización del ser humano. No hablamos solo de más pantallas o más aplicaciones, sino de una transformación profunda en cómo pensamos, decidimos, trabajamos y nos relacionamos.

2025 fue un año de sorpresas. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial dejó de ser promesa para convertirse en experiencia cotidiana. Este salto no tomó a todos por sorpresa. Futurólogos como Ray Kurzweil llevan décadas anticipando una aceleración exponencial, mientras pensadores contemporáneos como Yuval Noah Harari han advertido que estamos ante un quiebre de era comparable al paso de la Edad Media a la modernidad. En la misma línea, y con especial contundencia, el reciente Premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, ha advertido sobre los efectos de una digitalización sin límites: la erosión de la atención, la auto explotación disfrazada de libertad, la pérdida del pensamiento crítico y la transformación del ser humano en un sujeto permanentemente expuesto, medido y optimizado.

No es exageración: cambian las reglas, cambian los actores y cambia el propio ser humano.

Desde el inicio del desarrollo de los modelos generativos de lenguaje, que fue el verdadero disparo de salida de esta carrera, voces del mundo académico, empresarial y político han alertado sobre el riesgo de abandonarnos al placer del avance tecnológico guiado solo por intereses comerciales o geopolíticos. La tecnología no es neutral. Por eso, el ser humano y su beneficencia deben ir siempre un paso por delante. El desarrollo debe ser para el hombre, no por encima del hombre.

Aquí es donde cobra fuerza el concepto clave de la ciudadanía digital. No como moda académica ni como eslogan institucional, sino como una necesidad urgente. Hablamos de formar personas y diseñar sistemas, bajo un marco claro de derechos, deberes, límites y responsabilidades en entornos digitales e híbridos. Un marco que permita el progreso sin sacrificar dignidad, autonomía ni cohesión social. Un equilibrio donde el desarrollo tecnológico esté explícitamente orientado al beneficio de la humanidad y a la preservación de la especie.

Estamos a tiempo. El futuro de nuestros hijos y nietos depende de lo que hagamos o dejemos de hacer desde el día de hoy. No es solo un asunto de políticas públicas, aunque sean indispensables. Es, sobre todo, un desafío de formación familiar y de educación escolar. La única manera de empezar es empezar, recordando que todo camino largo arranca siempre con un paso corto. No esperemos decretos ni manuales perfectos: arranquemos por casa, conversemos, informémonos y actuemos en nuestros círculos de influencia.

Somos todos pioneros en el desarrollo digital del ser humano. Incluso con errores, lo que hagamos hoy tendrá un impacto positivo si está guiado por conciencia y propósito. Primero en nuestro entorno familiar y luego, en la sociedad.

Que 2026 llegue cargado de bienaventuranza y, especialmente, de un desarrollo digital familiar que apoye, y no entorpezca, la salud, la economía y la convivencia social. El futuro no se espera, se construye y empieza ahora.