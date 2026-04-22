En la diplomacia hay demagogia, simulación e hipocresía

Creado: Actualizado:

Jean Baudrillard, al reflexionar sobre la simulación, afirma que esta consiste en “las estrategias de la apariencia, las estrategias de la seducción y la sustitución de la realidad por la hiperrealidad; es decir, por la virtualidad”. En cuanto a la hipocresía, esta consiste en fingir creencias, sentimientos, virtudes o cualidades que no se poseen, evidenciando una incoherencia constante entre lo que se dice y lo que se hace. (Diccionario de la Lengua Española)-.Por eso, hoy observamos cómo la sociedad se ha ido radicalizando y estructurando en un sistema de simulaciones e hipocresías, especialmente en la actividad política.

En la demagogia encontramos, inevitablemente, al hipócrita. El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Hay tres señales de un hipócrita: cuando habla, miente; cuando hace una promesa, la incumple; y cuando se confía en él, traiciona la confianza depositada en él (Al-Bujari y Muslim).

¿En cuáles actividades se ponen en práctica estos conceptos? En la diplomacia y en la política.

El Mensajero de Allah preguntó: “¿Qué te ha sucedido, oh fulano? ¿No nos exhortabas a hacer el bien y nos prohibías hacer el mal?”. Él responderá: “Yo os exhortaba a hacer el bien, pero no lo hacía; y os prohibía hacer el mal, pero tampoco lo evitaba”.Así ocurre en la política y en la diplomacia: se aconseja lo correcto y se condena lo incorrecto, pero en la práctica se actúa en sentido contrario.

La simulación, al igual que la demagogia, despierta en quien escucha la esperanza de algo que rara vez se materializa. Como señala Jean Baudrillard: “La ilusión radical es la del crimen original, por el cual el mundo es alterado desde el inicio, jamás idéntico a sí mismo, jamás plenamente real. El mundo solo existe gracias a esta ilusión definitiva: el juego de las apariencias, donde desaparece incesantemente toda significación y toda finalidad”.Si no existieran las apariencias, el mundo sería un crimen perfecto: sin criminal, sin víctima y sin móvil; una verdad desaparecida para siempre, un secreto imposible de revelar por falta de huellas.

En la actividad política y diplomática ocurre algo similar con la verdad: se sustituye por la simulación técnica y por la profusión de imágenes en las que, paradójicamente, ya no hay nada que ver. Cuando esto sucede, la realidad no solo se vuelve virtual, sino que comienza a desvanecerse. Como advierte Jean Baudrillard, la ilusión no solo se opone a la realidad, sino que la disuelve en una indiferenciación donde lo verdadero y lo falso pierden sentido frente al simulacro.

Indudablemente, tanto el político con el diplomático, son personajes connotados de nuestros tiempos, de nuestras contemporaneidad, moderna, democrática, representativa, de campañas electorales y campañas publicitarias, dispuestas en escena colosales y concentraciones multitudinarias. No son el anti-héroes de novelas, son más modesto, con un perfil más desvaído de la experiencia de la modernidad, que expresa elocuentemente los dilemas y las tribulaciones del deseo de poder.

En el mundo de la diplomacia y la política, la simulación implica sustitución, suplantación —si se quiere, una forma de impostura— que no es más que la representación calculada de una realidad inexistente. Eso es, en esencia, hipocresía: el arte de aparentar lo que no se es.

Y cuando la política se convierte en teatro y la diplomacia en escenografía, la verdad deja de ser un principio para convertirse en un estorbo. Entonces, no gobiernan los hechos, sino las apariencias; no prevalece la ética, sino la conveniencia. Y en ese mundo donde todo se representa y nada es, la mayor tragedia no es la mentira en sí, sino que llegue un momento en que ya nadie sea capaz —o tenga interés— en distinguirla de la verdad.