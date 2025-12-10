Direct flight to Heaven

Creado: Actualizado:

En un video reciente, miles de personas en la India aparecen bañándose en el río Ganges, con el propósito de que su destino o karma se “les aligere”, para que su próxima reencarnación sea de mejor calidad de vida.

Tradicionalmente, las castas dominantes de la India practican el budismo y no están preocupadas por el destino de los pobres, ya que si ellos se comportan correctamente reencarnarán en una casta más elevada. Pero los que no se porten bien, irán a parar a formas de vida más atrasadas, menos evolucionadas.

El propio Platón lo creía; cierta vez dijo reconocer en el ladrido de un perrito la voz de un amigo que años atrás había fallecido.

Desde jovencitos disfrutábamos las narraciones de Hermann Hesse y de Paramhansa Yogananda, quienes nos ilustraron sobre la transmigración del alma humana por una cadena de vidas, desde formas primitivas a otras más elevadas, pero con el riesgo permanente de recaídas en formas menos elevadas o más penosas.

En contraste, los declaradamente cristianos optan con decisión y gran empeño por la propuesta de Jesucristo, que invita a dejar atrás el deambular del karma y de todo desvío espiritual y perversidad mundana, a cambio de un vuelo directo y sin escala a su nirvana, advirtiéndonos que: “nadie llega al padre si no es por mi” (Juan 14:6).

Según creencias cristianas, antes de llegar al Nirvana o Plenitud celestial, no pocos irían a una especie de reformatorio a purgar faltas y defectos, donde tendrán que realizar ejercicios espirituales anti-karma de purificación o purgatorio, para luego poder presentarse correcta y dignamente ante el Dios Padre.

Sin embargo, hay un riesgo para los que han iniciado el camino de Cristo y han tenido la revelación de sus palabras. Porque podría entenderse que, aun habiendo tenido acceso a esa maravillosa “oferta Navideña”, la han rechazado, desdeñado, o hecho mal uso de esta.

Por lo cual, al igual que los transmigrantes budistas, que por desconocimiento u otros motivos no han accedido al “vuelo directo” con Jesucristo, seguirán la ruta del Karma, la transmigración o metempsicosis y, aleatoriamente quizás, serán aupados a castas sociales superiores o acaso retrasados a habitar el cuerpo de animales primarios para purgar errores y volver a intentar crecer espiritualmente.

Los que siguen a Cristo no son inocentes de su oferta ni del riesgo de desperdiciarla; por lo cual, poco les valdría bañarse en el Ganges, ni consolarse leyendo a Siddhartha, porque la pena no sería solo el Purgatorio, sino un lugar insoportablemente cálido, carente de todo confort, compartido con seres que no conocen reglas, ni paz ni amor, ni misericordia.

Afortunadamente, es probable que esta Navidad haya nuevas ofertas especiales para vuelos directos al cielo, acomodados a fechas futuras convenientes. No debemos desperdiciarlas si están a nuestro alcance. Y aunque su probabilidad sea bajísima, cuente usted con que la misericordia de Dios suele parecerse a cuando usted se saca una rifa a pesar de no merecerla del todo. Como aquel ladrón que acompañó a Jesús en la crucifixión.