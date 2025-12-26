Disciplina e Inversión Productiva

Creado: Actualizado:

En un contexto internacional marcado por la desaceleración económica, tasas de interés aún elevadas y un entorno geopolítico incierto, la República Dominicana enfrenta el desafío de preservar su estabilidad macroeconómica sin sacrificar su potencial de crecimiento. Ante este escenario, la disciplina económica y la inversión productiva se consolidan como pilares fundamentales para una estrategia de desarrollo sostenible.

La disciplina económica no debe interpretarse como austeridad extrema ni como un freno al progreso. Por el contrario, implica una gestión eficiente de los recursos públicos, una correcta priorización del gasto y una planificación orientada a resultados. La calidad del gasto es tan importante como su magnitud, y un uso estratégico de los recursos permite maximizar el impacto económico y social de las políticas públicas.

Para la economía dominicana, resulta esencial canalizar la inversión hacia sectores con mayor valor agregado, capaces de elevar la productividad, fomentar la innovación y generar empleos formales y bien remunerados. Infraestructura, energía, turismo sostenible, industria y tecnología deben ocupar un lugar central dentro de esta visión estratégica.

Un entorno favorable a la inversión requiere, además, instituciones sólidas, seguridad jurídica y reglas claras. Reducir la burocracia y fortalecer la transparencia

En este proceso, el mercado de valores dominicano juega un rol cada vez más relevante al canalizar el ahorro hacia proyectos productivos y ampliar las fuentes de financiamiento del sector privado.

Un mercado de capitales más profundo contribuye a una economía más eficiente y competitiva.