Discriminación homosexual: reto para el TC

Al declarar inconstitucionales los artículos 210 y 260 de las leyes 285 y 3483, que crean el Código de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, respectivamente, el Tribunal Constitucional (TC) se echó encima a toda la jauría antiderechos: ha despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno de las instituciones del orden.

Ambos artículos definían la sodomía como el concúbito entre personas de un mismo sexo, y la sancionaban con pena de seis meses a dos años de prisión correccional en el caso de los oficiales y de dos a seis meses en los casos de los alistados. La de las Fuerzas Armadas agregaba que la tentativa será castigada como el hecho consumado.

La ley de las Fuerzas Armadas es de 1954, mientras la de la Policía es de 1966, tiempos en los que vivíamos en una sociedad de más discriminación y dolor. Hoy, con una Constitución que condena la discriminación, deben derogarse las leyes así.

Una vez tomada la decisión, el gran reto para el TC será lograr el cumplimiento de esa sentencia, ya que es harto sabido que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa son dos de los grandes desacatadores de las decisiones de ese tribunal. Ya veremos si esta es la excepción y, además, si no llegan otros casos más.