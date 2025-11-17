Diseñando el XV plan quinquenal

Publicado por EDUARDO KLINGER PEVIDA Creado: Actualizado:

Desde 1955 la esencia del desarrollo económico e identificación de metas de China se centra en la elaboración de Planes Quinquenales que proyectan a 5 años los objetivos a alcanzar.

Este es un año crucial porque se cumple el período del XIV Plan 2021 – 2025 y se tiene que confeccionar el XV Plan que marcará el derrotero socio-económico 2026- 2030.

En consecuencia, del 20 al 23 de octubre se celebró en Beijing la IV Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China integrado por 300 miembros donde se pasó balance al informe del Gobierno y, como es habitual, se delinearon y definieron los objetivos a perseguir en los próximos 5 años de acuerdo con las orientaciones estratégicas que asumirá el liderazgo de la República Popular China.

No obstante ser un proceso de definición de objetivos económicos nacionales, el mundo estuvo atento a lo que se informó y lo que se acordó.

Es que la relevancia global de China va más allá de las estadísticas nacionales y tiene que ver con el impacto de lo que se haga en la segunda economía mundial, la economía avanzada que más crece, líder comercial y que es responsable de cerca del 35% de lo que ocurra en escenario global.

El Plan 2026-2030 asfalta el camino hacia la modernización socialista y las metas para el 2025.

Ese interés y atención global es un reconocimiento tácito a la profunda integración China a la economía global y a las cadenas industriales. Lo que haga en China repercutirá globalmente.

Lo relevante es el proceso de evaluación y análisis que permitirá identificar los pasos y decisiones a tomar contando con la vasta experiencia de 300 integrantes de la Sesión Plenaria.

Una distinción contentiva de los planes quinquenales es su flexibilidad y adaptabilidad a lo que vaya aconteciendo en el transcurso del lustro en que se actúa en el contexto económico y geopolítico.

Ahí radica buena parte del éxito del poder ejecutivo y operativo. En consecuencia, se monitorea permanentemente el comportamiento de tendencias nacionales e internacionales.

En la Sesión de análisis todo se somete a amplio y profundo debate, se oyen todas las opiniones, pero una vez aprobado el Plan todos quedan comprometidos con él. Es lo que, en el marxismo, piedra filosófica del Partido Comunista, se define como “centralismo democrático”.

Analizado, discutido y aprobado todos quedan estratégicamente comprometidos con su ejecución.