DNI: del miedo al fortalecimiento institucional y su perfeccionamiento por la vía reglamentaria

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A principios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 1-26, orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que además trata de organizar el Sistema Nacional de Inteligencia. Con este acto, el Estado dominicano cumple con tres mandatos histórico, jurídico y estratégico: el primero con la Constitución, que ordena regular dicho sistema; el segundo con la directiva de seguridad y defensa, que exigía adecuar la DNI a su nuevo rol; y el tercero con el Tribunal Constitucional, que había declarado inconstitucional la Ley 1-24 y establecido que debía aprobarse bajo parámetros de ley orgánica. La nueva normativa representa un salto cualitativo, orientado a fortalecer la capacidad estatal de anticipar riesgos y mitigar incertidumbres, elevando la inteligencia nacional a estándares internacionales y reafirmando su papel como garante de seguridad y democracia.

Cuando se creó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones en 1978, la amenaza era ideológica y se hizo como órgano dependiente de las Fuerzas Armadas para evitar que sectores de izquierda, que habían apoyado el ascenso del presidente Guzmán al poder, controlaran la inteligencia. Hoy, la DNI y las agencias de inteligencia rompen con la imagen represiva, de terror político asociado a persecución y secretismo, y se presentan como órganos sometidos a controles, capaces de anticipar riesgos sin vulnerar derechos y de fortalecer la democracia en lugar de amenazarla. Desde enero, la inteligencia se reconoce como política pública para la defensa de los intereses y objetivos nacionales.

Ese avance, no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo sostenido trabajaron en la construcción de un marco normativo adecuado, por lo que es importante destacar al maestro Pablo Antonio Peña Caimanes, Wilfredo Ortiz Báez, entre otros. A esa labor histórica se suma la conducción responsable del actual liderazgo institucional que ha asumido el reto de guiar la transición hacia un modelo moderno, transparente y democrático. La conjunción de la visión de quienes sembraron las bases con la dirección presente permite que la inteligencia dominicana avance hacia estándares internacionales y reafirme su papel como garante de seguridad y democracia.

Como todo en la vida, nada es perfecto, pero sí perfectible. La Ley 1-26 marca un avance, pero su consolidación dependerá del reglamento que la complemente y traduzca la voluntad en estructuras sólidas. Ese instrumento deberá definir con precisión los roles de los subsistemas —estratégico, militar y criminal—; y articular la producción transversal de inteligencia de Estado; disponer la creación de órganos colegiados como la Comunidad Nacional de Inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia; establecer lineamientos para el Plan y la Estrategia Nacional de Inteligencia; regular perfiles y carrera profesional; fijar mecanismos de evaluación periódica; la relación de la DNI con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional; y garantizar autonomía presupuestaria de las agencias, aunque la DNI prepare el presupuesto general.

La Ley 1-26 no solo cumple con tres mandatos, sino que abre la puerta a un proceso de consolidación institucional que reafirma la inteligencia dominicana como un verdadero instrumento integral de planificación estratégica. Sin embargo, el impacto real se medirá en la capacidad de articular un reglamento que precise funciones, desarrolle órganos, establezca controles y fortalezca la carrera profesional. El mérito corresponde tanto a quienes, años atrás, sembraron las bases del proyecto, como al impulsa con firmeza que ha recibido el proceso. Con el nivel de madurez que nuestro Estado constitucional ha alcanzado, la inteligencia seguirá transitando el camino de ser un fantasma que vigila hacia el faro que orienta la toma de decisiones.