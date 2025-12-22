¿El doble sueldo, tiempo de oportunidades o de malas decisiones?

Creado: Actualizado:

La llegada del doble sueldo en la República Dominicana es una oportunidad que, tristemente, muchos terminan desaprovechando. Es fácil caer en la tentación de gastarlo todo en compras y fiestas, especialmente cuando todo el mundo parece estar en el mismo ritmo. Sin embargo, se pierde una excelente ocasión para comenzar a crear hábitos financieros más responsables y pensar en el futuro.

El ciudadano que logra apartar una pequeña parte del doble sueldo y lo pones a trabajar para sí mismo toma una decisión inteligente, porque en el futuro ese capital crecerá más de lo que se puede imaginar. Además, en lugar de gastar en cosas materiales que rápidamente pierden valor, puedes invertirlo en activos que generen ingresos o, al menos, protejan su poder adquisitivo frente a la inflación.

El tema de las invitaciones sociales es un punto importante.

Es posible sentirse presionado por el hecho de no asistir a muchos eventos a que los hemos sido invitados en esta fecha, sin embargo, hay que evaluar los riesgos en gastos no planificados que implicarían nuestra presencia en esas fiestas, y que terminarán seguramente afectando las finanzas.

Es preferible elegir estar consigo mismo y ser consciente de sus decisiones, las cuales son fundamentales para no caer en ese círculo vicioso de vivir solo para pagar deudas y servicios.

Para quienes viven zonas rurales también existen muchas posibilidades de invertir un pequeño capital en proyectos agrícolas, que este momento tienen mucho potencial y no solo podrías generar ingresos adicionales, sino también contribuir al desarrollo económico de tu comunidad. Por ejemplo, puede ser una siembra de plátanos o la compra de ganado.

En mi libro “Finanzas Personales en Tiempo de Redes Sociales” hago énfasis en la importancia de no gastar todo el sueldo en cosas materiales que se desvalúa al adquirirlas, o asumir compromisos por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, comprar un vehículo costosos que no podemos mantener con un humilde salario, abusar de las tarjetas de crédito olvidando que luego tendrás que pagar altos intereses. Estas decisiones poco inteligentes financieramente hablando empobrecen a la gente y generan inestabilidad emocional.

Al final, la clave está en priorizar la estabilidad financiera y la paz mental a largo plazo, en lugar de caer en la trampa de la gratificación instantánea. El doble sueldo debe ser una oportunidad para sembrar un futuro mejor, no un pasaporte a vivir por encima de nuestras posibilidades.

Recuerda que, si gasta como tonto, pagara interés como un esclavo.

