Para los dueños del mundo

Hace algunos años escribí sobre los fenómenos atmosféricos como las llamadas ondas tropicales, tormentas y huracanes que en ocasiones son inofensivos porque no atraviesan zonas o espacios donde hay habitantes o construcciones de utilidad para la humanidad, pero generalmente siembran destrucción y muerte en todo el mundo.

Hoy con las recientes vaguadas, lluvias, tormentas y huracanes que han provocado destrucciones y muertes en el mar Caribe y zonas geográficas aledañas, quiero repetir la aparente tonta idea de desafiar a los llamados dueños del mundo que son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Japón y otros países con importantes avances en ciencia y tecnología que han desarrollado impresionantes programas de exploración extraterrestre o espacial que, hasta el día de hoy, no han reportado ninguna ventaja en contra de los fenómenos atmosféricos antes mencionados y es como haber utilizado millones de millones de dólares en viajes o colocación de satélites mientras todavía no se han inventado estrategias poderosas para controlar o desbaratar ondas tropicales, tormentas o huracanes que serían como ratones fácilmente atrapables como si ellos fueran poderosos gatos.