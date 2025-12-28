La economía global en 2026 y las perspectivas para la República Dominicana

Creado: Actualizado:

La economía mundial entra en 2026 con una mezcla incómoda de resiliencia y fragilidad. Tras varios años de shocks encadenados —pandemia, guerra, inflación elevada, disrupciones comerciales y un giro proteccionista— el crecimiento global no se ha desplomado, pero tampoco ha recuperado dinamismo. El Banco Mundial proyecta un crecimiento mundial cercano al 2.6 % en 2026, uno de los ritmos más bajos observados fuera de episodios de recesión global desde la crisis financiera de 2008.

Este desempeño refleja menos una recuperación sólida que la progresiva desaparición de factores temporales que sostuvieron la actividad en 2025. La acumulación preventiva de inventarios antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles, la rápida adaptación de las cadenas de suministro, la relajación de las condiciones financieras y el auge de la inversión vinculada a la inteligencia artificial ofrecieron un impulso transitorio. En 2026, esos motores comienzan a perder fuerza.

El comercio internacional vuelve a desacelerarse de forma marcada. A medida que se disipan los efectos del front-loading y los costos arancelarios se trasladan gradualmente a precios y márgenes, el volumen del comercio mundial crece por debajo de su promedio histórico. Para economías pequeñas y abiertas, esta moderación no es trivial: menos comercio implica menor dinamismo industrial, inversión más cautelosa y una demanda externa menos predecible.

En paralelo, los mercados de materias primas apuntan a un escenario de precios más bajos, especialmente en energía. El Banco Mundial anticipa una caída del precio del petróleo en 2026, impulsada por un exceso de oferta y una demanda global más débil. Para países importadores netos de energía —como la República Dominicana— este factor actúa como un amortiguador macroeconómico, ayudando a contener la inflación y a reducir presiones externas.

La inflación global, por su parte, continúa normalizándose. Aunque persisten diferencias entre países, el entorno de desinflación permite a muchos bancos centrales relajar, o al menos estabilizar, sus posturas monetarias. Sin embargo, esta mejora convive con riesgos financieros relevantes: valoraciones elevadas en los mercados de capital, preocupaciones crecientes sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas y la posibilidad de episodios abruptos de reversión de flujos hacia mercados emergentes.

En síntesis, el contexto global de 2026 no es de crisis, pero sí de crecimiento débil, alta incertidumbre y menor margen de error. Es en este entorno donde debe evaluarse la trayectoria de la economía dominicana.

A diferencia de muchos países emergentes, la República Dominicana llega a 2026 con un historial reciente de crecimiento robusto y una macroeconomía relativamente bien anclada. Tras el fuerte rebote pospandemia, la economía se ha desacelerado de forma ordenada, alineándose con un contexto externo menos favorable. En este marco, un crecimiento en torno al 4–4.5 % en 2026 resulta plausible, siempre que no se materialicen shocks externos severos.

Este desempeño, aunque inferior a los picos recientes, seguiría posicionando al país entre las economías de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. La clave no está en la excepcionalidad, sino en la consistencia: inflación contenida, estabilidad cambiaria, un sistema financiero sólido y una política monetaria creíble han permitido absorber la desaceleración global sin desajustes macroeconómicos significativos.

El sector externo continuará siendo un pilar fundamental. El turismo —principal fuente de divisas— se mantiene resiliente, aunque ya no crece a tasas extraordinarias. Las remesas siguen siendo un soporte relevante del consumo privado, aunque su ritmo dependerá del desempeño del mercado laboral en Estados Unidos, que el Banco Mundial proyecta más moderado en 2026. Las exportaciones de zonas francas enfrentan un entorno más competitivo, pero la diversificación de mercados y productos ofrece cierto colchón frente a la desaceleración del comercio global.

La caída esperada en los precios internacionales del petróleo representa una ventaja clara. Menores costos energéticos reducen presiones inflacionarias, mejoran la balanza comercial y liberan espacio para el gasto privado. En un país altamente dependiente de importaciones energéticas, este canal resulta particularmente relevante para sostener el crecimiento real.

Desde el punto de vista macroeconómico, la República Dominicana entra en 2026 con menos holgura que en años anteriores, pero aún con credibilidad. El Banco Mundial subraya que muchos países emergentes enfrentan restricciones fiscales crecientes y necesitan reconstruir espacio fiscal mediante mayor eficiencia del gasto y el fortalecimiento de los marcos fiscales. Este diagnóstico aplica plenamente al caso dominicano.

El desafío fiscal no es inmediato, pero sí estructural. El crecimiento sostenido exige mayores niveles de inversión pública en infraestructura, energía, agua y resiliencia climática. Sin una reforma que fortalezca los ingresos públicos y mejore la calidad del gasto, la capacidad del Estado para acompañar el crecimiento será limitada. La discusión fiscal, por tanto, no es ideológica sino pragmática: sin recursos estables, el crecimiento pierde tracción.

En el frente monetario, la desinflación global brinda margen para mantener condiciones financieras relativamente acomodaticias, siempre que la estabilidad cambiaria se preserve. La fortaleza institucional del banco central ha sido un activo clave y seguirá siéndolo en un entorno internacional volátil.

Más allá de los indicadores macroeconómicos, el reto central para la República Dominicana en 2026 es transformar crecimiento en empleo productivo y sostenido. El Banco Mundial advierte que muchas economías emergentes enfrentan una brecha entre crecimiento agregado y creación de empleo, especialmente en un contexto de cambios tecnológicos y comerciales.

Sectores como turismo, construcción, manufactura ligera, agroindustria y servicios modernos continúan siendo intensivos en empleo y con potencial de expansión. Sin embargo, su desarrollo requiere inversión privada, infraestructura adecuada y reglas claras. La atracción de capital no depende solo de incentivos, sino de previsibilidad regulatoria y capacidad institucional.

La transición energética y la digitalización también abren oportunidades. La inversión en energías renovables, logística y servicios tecnológicos puede elevar la productividad y diversificar la matriz productiva. Pero estos beneficios no son automáticos: requieren capital humano, formación técnica y una coordinación efectiva entre el sector público y el privado.

En conclusión, el escenario de 2026 para la República Dominicana es moderadamente favorable, especialmente en comparación con otros países emergentes. Sin embargo, el contexto global descrito por el Banco Mundial deja claro que el crecimiento ya no vendrá “de arrastre”. Con un mundo creciendo lentamente, con comercio más fragmentado y con capital más selectivo, el desempeño económico dependerá cada vez más de decisiones internas.

La economía dominicana no enfrenta una tormenta perfecta, pero sí un entorno exigente. Mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer el marco fiscal, atraer inversión productiva y generar empleo de calidad serán condiciones necesarias —aunque no suficientes— para sostener un crecimiento sólido en 2026 y más allá. Es fundamental que la inversión pública juegue un rol central en apuntalar el crecimiento en el corto y mediano plazo, dada la baja productividad total de los factores que enfrenta la economía dominicana, es decir, la cantidad de producción que el país obtiene a partir de su dotación existente de trabajo y capital.

Economías que enfrentan este desafío —como el caso de China— recurren a la inversión pública para sostener sus tasas de crecimiento. Sin embargo, es necesario reconocer que este enfoque no es sostenible indefinidamente, ya que la inversión termina enfrentando rendimientos decrecientes. El margen para errores se ha reducido, pero las oportunidades siguen presentes. La diferencia la marcará la política económica; en particular, la coordinación que se observa entre políticas fiscales y monetarias más acomodaticias será determinante para el crecimiento.