2025: un año más de crecimiento financiero

La estabilidad y el crecimiento, excepcionales en el marco de un incierto y convulso panorama mundial, hicieron que la economía dominicana continuara sin variaciones importantes en el año que finaliza para llegar al 2026 consolidada, sin evidencias de vulnerabilidades y con un coeficiente de solvencia de sus instituciones bancarias de un 17.07% por encima del porcentaje mínimo de 10% que fija la ley que las rige.

Consta en el informe divulgado ayer por el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco Central que los activos totales de la banca dominicana se han incrementado en más de RD$343,000 millones (52.6% del PBI), una dinámica que se traduce en crecimiento del crédito a disposición de los usuarios; un fluir de dinero de efecto multiplicador que llega indistintamente sectores de producción, comercio y consumo: la savia que mantiene a este país en incesante generación de bienes y ahorros.

Un fortalecimiento de la intermediación que en este año permitió a las entidades elevar la concesión de préstamos al sector privado en más de RD$191 mil millones y destinar a inversiones propias RD$85,000 millones poniendo en mano de sus clientes recursos para múltiples adquisiciones para fines domésticos, de inmuebles, montar o expandir industrias con equipamientos y para otras actividades importantes de la sociedad.

Saludablemente, los créditos de la banca nacional, robusta y libre de riesgos por medidas aplicadas por la administración monetaria y financiera, fueron destinados en este 2025 en un 72% a clientes de solvencia 1A, de bajísima morosidad y preservadora de atrasos superiores a los 30 días, lo que mantiene en ínfimos niveles los créditos vencidos por falta de pago.

El departamento de regulaciones del BC indica que el sistema financiero se ha mantenido estable y resiliente ante los retos de las perspectivas económicas mundiales mientras la Administración Monetaria y Financiera permanece vigilante para actuar por la preservación de la estabilidad del sistema. De hecho recientemente adoptó medidas para prevenir riesgos en las operaciones de los entes de intermediación que han hecho posible el crecimiento de activos captando dinero de los clientes exclusivamente.