Conmemoración
60 años de fructífera labor de Profamilia
Desde su fundación el 13 de marzo de 1996 Profamilia ha estado centrada en lograr que la sociedad acepte cada vez más la autonomía y convicciones de la mujer en todo lo que tenga que ver con su salud y el uso de su cuerpo cuando no afecta en modo alguno a los demás.
Los objetivos de la planificación familiar que edifica individualmente y a parejas para tomar decisiones razonables y adecuadas a sus realidades y capacidades de generar descendencias ha ganado espacio en República Dominicana al punto de que tras sesenta años el promedio de hijos por mujer pasó de 8.3 a 2,17; y aunque la rápida y elevada integración femenina a la producción repercute en menos embarazos, ocurre que en esos seis decenios la Asociación Dominicana Pro-bienestar de la Familia no ha cesado de contribuir a la creación de conciencia en la colectividad para garantizar que toda persona ejerza como derecho decidir sus actos reproductivos de manera responsable y a partir de la información que la capacita para acertar en la configuración de su presente y su futuro.
Y más que eso:
La meritoria entidad ha usado la educación radiofónica para llegar a zonas rurales con mensajes que amplían la visión de las mujeres del país sobre sí mismas y sobre la formar de avanzar con equilibrio hacia metas personales, profesionales y familiares teniendo control sobre el número y el momento de traer otros seres a su existencia.
Consolidada como ente no gubernamental mayormente sostenida con servicios a bajo costo y donaciones internacionales, Profamilia no se limita a prevenir embarazos no deseados: inyecta con éxito rechazos a la violencia de género y está en pie contra las enfermedades de transmisión sexual especialmente en adolescentes y llevado a cabo investigaciones en colaboración con otra agencia de la sociedad civil que arrojaron datos de mucha utilidad para un nuevo enfoque a los métodos que se aplican para prevenir los embarazos prematuros. A los forjadores de Profamilia –pionera en la defensa de los derechos de la mujer- con Magaly Caram a la cabeza, hay que decirles: gracias por sus invaluables aportes a esta sociedad.
