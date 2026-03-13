60 años de fructífera labor de Profamilia

Creado: Actualizado:

Los objetivos de la planificación familiar que edifica individualmente y a parejas para tomar decisiones razonables y adecuadas a sus realidades y capacidades de generar descendencias ha ganado espacio en República Dominicana al punto de que tras sesenta años el promedio de hijos por mujer pasó de 8.3 a 2,17; y aunque la rápida y elevada integración femenina a la producción repercute en menos embarazos, ocurre que en esos seis decenios la Asociación Dominicana Pro-bienestar de la Familia no ha cesado de contribuir a la creación de conciencia en la colectividad para garantizar que toda persona ejerza como derecho decidir sus actos reproductivos de manera responsable y a partir de la información que la capacita para acertar en la configuración de su presente y su futuro.

Desde su fundación el 13 de marzo de 1996 Profamilia ha estado centrada en lograr que la sociedad acepte cada vez más la autonomía y convicciones de la mujer en todo lo que tenga que ver con su salud y el uso de su cuerpo cuando no afecta en modo alguno a los demás. Y más que eso:

La meritoria entidad ha usado la educación radiofónica para llegar a zonas rurales con mensajes que amplían la visión de las mujeres del país sobre sí mismas y sobre la formar de avanzar con equilibrio hacia metas personales, profesionales y familiares teniendo control sobre el número y el momento de traer otros seres a su existencia.

Consolidada como ente no gubernamental mayormente sostenida con servicios a bajo costo y donaciones internacionales, Profamilia no se limita a prevenir embarazos no deseados: inyecta con éxito rechazos a la violencia de género y está en pie contra las enfermedades de transmisión sexual especialmente en adolescentes y llevado a cabo investigaciones en colaboración con otra agencia de la sociedad civil que arrojaron datos de mucha utilidad para un nuevo enfoque a los métodos que se aplican para prevenir los embarazos prematuros. A los forjadores de Profamilia –pionera en la defensa de los derechos de la mujer- con Magaly Caram a la cabeza, hay que decirles: gracias por sus invaluables aportes a esta sociedad.