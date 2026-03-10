Un absurdo monopolio para partidos políticos

Creado: Actualizado:

Restringir con exclusividad a organizaciones partidarias convencionalmente reconocidas el presentarse a justas electorales sería desconocer la universalidad de derechos ciudadanos a elegir y ser elegidos suprimiéndose la opción de constituirse o respaldar proyectos políticos independientes diferenciados de los entes formales cuyo poder de convocatoria, justamente, ha estado debilitándose con un descenso progresivo de participación de los dominicanos en los últimos comicios.

Han sobrevenido abstenciones de niveles históricos que pusieron en dudas la expresión de la voluntad popular. Votaciones que solo captaron la decisión aprobatoria de un 50% del electorado en las últimas competencias presidenciales. Solo un 46% acudió a la siguiente renovación de las autoridades municipales, lo que niega que los alcaldes recibieran un auténtico mandato claro de sus munícipes. Una quiebra por falta a de quórum para la representatividad imprescindible del sistema democrático.

Los partidos del “mercado electoral” dominicano -caracterizado precisamente en las últimas citas con las urnas por escandalosas compras de votos- deberían estar alarmados por la desafección y apatía política del pueblo dominicano e identificar sus causas en vez de respaldar la absurda propuesta de mutilar el derecho al voto de los ciudadanos impidiendo la ampliación de ofertas.

Sondeos de opinión recientes computaron más de un 60% de ciudadanos que dijeron no sentir afinidad por las fuerzas políticas consideradas más importantes y el análisis a los últimos caudales de votos detectaron que la mayor ausencia de votantes corresponde a jóvenes de los estratos sociales medios y bajos que han tendido a quejarse de las propuestas de los partidos tradicionales entre las que no encuentran verdaderas diferencias calificándolas de repetitivas. Además incidentes pasados por fallas técnicas alarmantes como las que en el 2020 llevaron a la suspensión y aplazamiento sin precedentes de unas votaciones a las pocas horas de comenzar, fueron seguidas posteriormente por la más alta abstención en la historia dominicana.

A la percepción de que las elecciones dominicanas tienen un componente mercantil que resta confianza en los ciudadanos está en el incontrastable hecho de que es a papeletazo limpio que algunos aspirantes han ganado puestos congresuales y edilicios, lo cual complace mucho al narcotráfico.