El Estado lo admite: los salarios no alcanzan

Nada más y nada menos que el órgano gubernamental adscrito al Ministerio de Hacienda que mide la calidad del empleo pudo establecer con sondeos a nivel nacional que el 70% de los salarios que se pagan en el país no alcanzan para cubrir el costo de la vida, lo que por lo visto incluye como mayor porcentaje a trabajadores forzados a pagar impuestos sobre la renta por devengar más de 35 mil pesos mensuales. De ahí en adelante, el fisco se está encargando de que sus penurias sean mayores.

Se comprobó además que los empleos considerados precarios a causa de remuneraciones insuficientes y por no estar incluidos en la Seguridad Social y no recibir pagos por cesantía ni regalía afectan al 62.3% de la masa laboral. A esta pertenecen 5,123,548, pero los cotizantes en el sistema asegurador solo son 2,346,924, de acuerdo a cifras de la Tesorería del SDSS. Incluye, evidentemente, a más de un 50% de hombres y mujeres que se ganan la vida en la informalidad.

Muy cerca del 80% de la mujeres laboralmente activas con carga familiar o en condición de madres solteras no gana lo suficiente para vivir ni siquiera estando adscrita al ámbito formal de la economía, por lo que no sorprende que entre el año pasado y este la desnutrición crónica experimentara un aumento al 12%, según datos recientes de ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud) y el abandono escolar de casi un 5% sigue siendo alto con una elevada deserción de miembros de familias afectadas por bajos ingresos y cierta dramática tendencia a la disfuncionalidad.

La informalidad azota al sector de los trabajadores dominicanos que está claramente al margen de la tributación por ingresos a través del impuesto sobre la renta y de descuentos por nóminas sin escapar de las cargas fiscales que gravitan sobre una buena parte de los consumos y servicios aunque sean de subsistencia. A centenares de miles de asalariados formales a los que se niega la indexación salarial vive bajo la presión diaria de no cubrir sus principales necesidades.