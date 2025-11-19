Alta tasa de violencia sobre la niñez de RD

Creado: Actualizado:

Las agresiones físicas y emocionales estadísticamente registradas sobre la forma en que los padres y tutores "disciplinan" a niñas y niños en el país, expuestos además a abusos que incluyen del tipo sexual que provienen de otras personas de sus entornos, plantean, por su alta incidencia, que la sociedad y el Estado se enfoquen en la aplicación de medidas de disuasión sostenibles a propósito de ser hoy el día mundial para la prevención de estos males.

Desde ya -cabe destacarlo- tres organismos especializados encabezados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), han asumido la prioridad de analizar los atropellos a menores de edad de características epidémicas desde perspectivas legales, psicológicas, educativas, sanitarias y de trabajo social a nivel comunitario.

Emprender acciones que perentoriamente impacten en la colectividad tiene una dramática justificación: la más reciente Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples arrojó que el 62% de niños de ambos sexos de hasta 14 años ha experimentado algún tipo de disciplina violenta en el hogar y Conani recibe cada año cientos de reportes de acciones contra descendientes comprometedoras para su salud física o emocional.

Las consecuencias de tratos inhumanos más cercanamente comprobadas por investigadores sociales son las de generar conflictos familiares. abandono de hijos y de estos lanzados la vida callejera y a la práctica del sexo comercial impulsada por comportamientos negligentes de los padres.

La disfuncionalidad familiar suele generar con frecuencia conductas de alto riesgo como consumo excesivo de alcohol, drogas e ingreso a la participación en pandillas; desviaciones que también conectan con dificultades de aprendizaje, ausentismo y deserción escolar.

Cuando un núcleo familiar pasa a ser regido por la violencia y el trato emocional desconsiderado sobre la niñez, sus miembros tienden en mayor medida que el núcleo que lleva una vida ordenada a contraer enfermedades físicas y mentales y los adultos que siendo niños estuvieron bajo agresiones tienen mayor probabilidad de ser violentos hacia sus seres cercanos y la sociedad.