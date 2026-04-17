Amenazas ambientales por exceso de lluvias

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Las recomendaciones de especialistas a eludir contaminaciones hídricas no se hicieron esperar tras lo que va de inundaciones en este abril fuera de los ciclos anuales ordinarios de precipitaciones, lo que hace patente para República Dominicana las variaciones en el comportamiento de la naturaleza etiquetadas ominosamente como cambio climático. La malignidad de varios gérmenes que atacan la salud está exacerbada en lugares del territorio nacional que retienen aguas y humedad por saturación de suelos o porque en ellos se carece de infraestructuras que conjuren acumulaciones del líquido con alto riesgo para la salud y la vida de los seres humanos. Habiendo predominado por decenios poblar puntos urbanos y rurales de ostensible riegos y con alta exposición a inclemencias por falta de controles que deben ejercer autoridades (incluyendo cauces secos de arroyos, cañadas y ríos falsamente extintos que recobran vidas súbitamente) se vuelve más expedito enfermar por deterioros ambientales o perder todo, incluyendo la existencia misma, por la barrida de crecidas.

Procede estar alerta y puntualmente motivado por extensionistas desplegados como agentes del bien por el Estado –lo que no siempre ocurre- contra una probable incidencia mayor de enfermedades por anegaciones que expanden insalubridad y exponen personas a leptospirosis, malaria y dengue que obligan a reaccionar con prontitud de atenciones médicas para evitar gravedades y mortalidad.

Allí donde estén multiplicados los criaderos de vectores incluyendo mosquitos y roedores, aumentan considerablemente las posibilidades de contraer infecciones por bacterias y virus y padecimientos gastrointestinales que derivan en deshidrataciones de alto riesgo para la salud. Debe evitarse a toda costa el contacto con agua estancada y severamente contaminada por los microrganismos de Staphylococcus y E. coli.

En la gama de riesgos para la salud disparados por ataques climáticos aparecen otros quebrantos como zika y chikunguya y los especialistas llaman a evitar también la hepatitis A, enfermedad de la que conviene prevenirse con vacunas, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública enviar brigadas de inmunización rápida a provincias que selectivamente el Poder Ejecutivo declaró en emergencia, una oportuna formalidad que debe ponerse en evidencia sobre el terreno.