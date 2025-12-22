Asumir la Navidad de manera responsable

Creado: Actualizado:

Diciembre brilla como gran ocasión anual para estrechar vínculos hermanándose constructivamente con familiares, amigos y allegados para celebrar con unos entusiasmos que no renieguen de los orígenes cristianos de la Navidad orientados fundamentalmente a fomentar la unión familiar, la solidaridad, el perdón y la gratitud. Ni los brindis ni la comida regia se contraponen necesariamente a esas esencias aunque el deber llama a respetar límites y a asumir responsabilidades para no convertir el júbilo en daño social. Ni la gula ni la preferencia por los efectos de bebidas espirituosas deben arruinar la festividad. Estadísticamente consta que por comportamientos desbordados esto puede ocurrir.

La conducción bajo los efectos del alcohol consumido en exceso figura en los récords de accidentes en estrecha relación con ingestas que deterioran la coordinación y el equilibrio al conducir vehículos de motor y que en jornadas navideñas anteriores sobrecargaron las emergencias de hospitales de víctimas de accidentes viales.

En foros de la medicina dominicana se llegó más de una vez al convencimiento de que el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en República Dominicana, especialmente en los fines de año, guarda relación con la violencia intrafamiliar y los feminicidios aunque no sea lo único que la propicia.

Se percibe por igual en este país, que en ciertos niveles sociales los tragos desmedidos de dos períodos clave del año incentivan conflictos sociales, lanzan personas hacia riñas por una disminución del autocontrol y el incremento de la impulsividad y la agresividad. Conductas sin inhibición que aparecen con frecuencia como factor desintegrador de familias y núcleos sociales.

Hoy lunes comienza un semana de múltiples desafíos e incitaciones a excesos en el comer. La Navidad se caracteriza por una preferencia por las comidas copiosas y ricas en grasas y azúcares que sobrecargan el sistema digestivo y exponen a repercusiones estomacales e intestinales contraproducentes. Un riesgo real cuando la abundancia tiende al derroche. Se debe estar en guardia y en apego a la moderación para librar de perjuicios unas celebraciones que la tradición enfoca en propósitos de convivencia y bienestar. En las que deben predominar actuaciones responsables más allá del mero deseo de paz y felicidad.