El cambio climático y las dudas sobre el país

Sin rezago, fenómenos atmosféricos extremos se manifiestan crecientemente sobre la geografía dominicana rompiendo esquemas como estaba previsto desde hace decenios, vaticinándose que en cinco años más el régimen de lluvias y sequías, la intensidad de los vientos y una duplicada capacidad solar para evaporar con el calentamiento global las aguas de ríos, lagos y embalses, complicarán la existencia en grandes zonas del planeta. Con destructivo y particular énfasis sobre territorios isleños expuestos al indefectible aumento del nivel del mar. Se puede augurar un ominoso esquema de furias naturales sobre este país situado desde la creación en el curso ordinario y proclive a la devastación de huracanes que nacen en la costa oriental del continente africano. Que Dios nos encuentre confesados.

Cabe, no obstante, recordar el pésimo antecedente de falta de previsión en que incurrieron sectores de la economía dominicana tras suscribirse hace 20 años un pacto comercial (DR-CAFTA) con Centroamérica y Estados Unidos que obligaba a alcanzar niveles adecuados de eficiencia para competir rentablemente en intercambios comerciales libres de impuestos. A la hora, para estas fechas, de llegar el lobo, era poco lo que se había logrado en ese sentido y ahora el mercado local es vulnerable a la invasión de arroz extranjero y otros bienes de más bajos costos de producción.

Por igual, el año 2025 no fue aprovechado, en la medida que reclama un plazo fatal, para reforzar con puntuales ejecuciones presupuestarias infraestructuras que puedan sobrevivir a inclemencias. El país se quedó corto en aplicar un programa de "Conservación, Ampliación y Explotación Racional de Reservas Forestales" para contrarrestar los daños a los bosques y cuencas hidrográficas. Existe la urgencia de dedicar recursos a la colocación de límites razonables a la agropecuaria, la caza, la pesca y la silvicultura que aunque estaban reservados para tales objetivos, no se aplicaron satisfactoriamente durante doce meses.

Pronto deben regir nuevas normativas sustentadas en el dinero público sobre la disposición final de desechos y para generar conciencia y conocimiento en la población nacional sobre la protección a la biodiversidad y poco se avanzó hacia la meta.