COE y sus voluntarios al servicio de la sociedad

En días como hoy 24 de diciembre la tradición convoca a festejos con cenas especiales en encuentros fraternales de oportunos mensajes de paz y amor para lo que vale estar advertidos de que no basta con desear que todo salga bien: hay que hacer lo necesario para lograrlo delegando en otros bien intencionados el proteger a la colectividad con capacidad de reaccionar en auxilios para cada infortunio. Es ahí donde comienza cada año el rol del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que siempre logra que a su causa de protección ciudadana se sumen desinteresadamente numerosos miembros de la comunidad que dejan la seguridad de su hogar para velar por el bienestar de los demás, porque aunque se trata por definición de una noche para la paz, vale estar en guardia para las eventualidades indeseables y los excesos contrarios a la esencia de esta celebración. Lo ideal es que en cada hogar haya abundancia material y de sosiego tratándose de una fecha que remite al nacimiento de Jesús y al comienzo de la era cristiana, un origen que vincula a las navidades a valores esenciales de unión, solidaridad y reconciliaciones.

Van desde ya hacia los espacios públicos unos 48 mil participantes en un despliegue operativo orientado a la prevención de hechos que podrían derivar en daños personales que en ocasiones estarían impulsados por temeridades en la conducción de vehículos de motor y en otras inobservancias de las normas de comportamiento cívico basadas en la ley. Permanecerán a disposición de quienes prontamente necesiten acompañamientos y traslados a centros de salud contando para ello con 250 ambulancias y talleres para resolver problemas mecánicos y amparar viajeros tomando en cuenta el incremento de tránsito entre ciudades.

Imprescindible que el ciudadano común aquilate en lo mucho que vale y por su propio bien esta jornada que se repetirá para la fecha de fin de año acogiéndose a las directrices de protección civil que deben tenerse por sabidas y sujetándose al mensaje de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz".