Una cosa dijo Danilo y otra Roberto Santana

Una obra no terminada - se argumenta ahora- habría sido lo que dejó la administración de Estado que precedió al presidente Luis Abinader como complejo penitenciario para sustituir a La Victoria en el lugar llamado Las Parras aunque el ahora expresidente Danilo Medina objetó que los 87 edificios fueran inaugurados hace poco y por segunda vez "sin mejoras significativas". Un par de manos de pintura no más y un cambio de nombre, ha alegado.

Sin embargo, una impresionante reacción del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales Roberto Santana, que estaba fuera del país cuando surgió la objeción del exgobernante, expone ante el país una especie de auditoría que descalifica como lícito y consecuente con lo invertido inicialmente lo que allí se dejó como aporte a la sociedad y al régimen penitenciario, y que debería ser certificado o ratificado institucionalmente por la Cámara de Cuentas, ente constitucional descentralizado, o por alguna entidad no gubernamental de contadores públicos y auditores.

Quien ha dicho que lo hallado como nueva cárcel presentaba "graves fallas de diseño y construcción" que obligaban a una profunda readecuación de lo allí levantado es el Roberto Santana al que nadie osaría negar calidad para llamar pan al pan y vino al vino; que se ha abrazado a las reformulaciones penitenciarias basándose en la criminología y las ciencias sociales. Quizás porque vivió demasiado y en carne propia por sus ideales revolucionarios lo que significa estar encerrado en los infiernos llamados cárceles dominicanas cuya transición hacia el rescate apenas comienza.

La prematuridad inaugural de los gobernantes anteriores -para quedarse con los honores- de la que pasaba originalmente a llamarse la "Nueva Victoria" queda denunciada por Santana a partir de que "el cien por ciento de lo construido originalmente tuvo que ser intervenido. Aquello parecía condenado a lo inhabitable si antes no se aplicaban 34 cambios de diseño y 1,083 adecuaciones de las celdas; lugares estructuralmente imposibles de supervisar como centro bajo estándares mínimos de seguridad. Faltaban 23 garitas para evitar fugas, que hubieran sido masivas, y cuatro kilómetros de verja perimetral, entre otras poquedades.