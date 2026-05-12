¡Cuello de botella para la energía renovable!

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El satisfactorio proceso que con inversiones innovadoras está dotando al país de fuentes energéticas desvinculadas de combustibles fósiles y de sus destructivas consecuencias ambientales ya aporta gigavatios/hora sin compasión que sin embargo se pierden por incapacidades de los sistemas de transmisión y distribución para acogerlos y canalizarlos al mercado.

Una prometedora alternativa para superar las obsolescencias técnicas de plantas de operaciones incosteables y el bochornoso fracaso de las cobranzas por electricidad servida es víctima de un agudo desfase entre lo que se proyecta y lo que luego se logra aplicar.

República Dominicana pudo obtener del viento y el sol durante el primer trimestre del año un caudal de potencia en vatios que se fue a la nada aunque hubiera podido economizar a los contribuyentes RD$1,828 millones en subsidios que funcionan como parches que demoran soluciones útiles y definitivas para combatir cien por ciento las causas primarias de los apagones.

El cuello de botella que convierte en desperdicio el flujo energético limpio que ya se obtiene es consecuencia de la descoordinación que se manifiesta en no haberse creado las infraestructuras adecuadas a lo que se sabía que vendría tras el Estado estimular los capitales privados que hicieron posible las instalaciones que ahora quedan en una subutilización en vez de servir para asestar un duro golpe a las ineficiencias que tienen al país sumido en una inestabilidad energética de alto costo social y económico.

El sistema eléctrico nacional se caracteriza por limitaciones de transmisión en zonas al alcance de las fuentes de energía renovable y por inflexibilidades operativas que lo atan al pasado y a pocos medios para almacenar energía, algo muy limitado todavía pues uno de los generadores de capital privado que abastecen el consumo nacional dispone para su propio y limitado uso un moderno stock para guarda energía en baterías gigantescas que optimizan su rendimiento mientras el Estado pasa vergüenza.

Y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (zona bajo responsabilidad privada y cero apagones) está previsoramente a punto de dotarse de una importante capacidad de producir energía y almacenarla para después.