Un dilema en La Cuaba: ¿industria o vertedero?

La vivido por mucho tiempo con montículos de desperdicios en República Dominicana es como para no creer que exista alguna fórmula prodigada por municipalidades para deshacerse de basura y que no estorbe, dañe el ornato ni contamine el aire a quienes habiten cerca de donde sea depositada sistemática y masivamente. Eso de dar una disposición final adecuada y neutralizadora de efectos perjudiciales a desechos sólidos o para aprovecharlos con técnicas de la modernidad reutilizando con beneficios económicos una buena parte de sus componentes, siempre ha parecido un cuento de camino. Aunque suele hablarse de que las cosas podrían ser diferentes porque ya ha ocurrido en muchos lugares del mundo y la basura es realmente transformable en materia prima anulándole todo lo que de nocivo represente, falta ver para creer.

Por tanto, tiene sentido el descreimiento de los moradores del paraje El Aguacate con lo que se pretende hacer en un terreno adyacente de La Cuaba en las afueras de Santo Domingo. Esto, aunque lo que se propone sería un proyecto industrial inocuo, bajo techo y descrito por expertos como científico y alejado de lo que se ha dado en suponer que resultaría un relleno sanitario. Lo único que aquí se conoce como tal es a Duquesa y nada más lógico que negarse a residir cerca de lo que podría a equipararse a un muladar.

Todo lo que oficialmente se informa con especificaciones certificadas y descripción con imágenes indica que surgiría una industria ambientalmente amigable tras estudios de prefactibilidad que descartan impactos negativos hacia el entorno y el subsuelo pues por todos esos alrededores existen adecuados aprovechamientos de los acuíferos. ¿Por qué en La Cuaba no creen en tanta belleza? ¡He ahí la cuestión! El conflicto con la comunidad está en pie y para superarlo los promotores de la inversión deberán apoyarse en una gestión mediadora de autoridades medioambientales y de liderazgos comunitarios y religiosos de la zona con calidad para documentar y tranquilizar a aquel vecindario que todo lo que quiere es garantías absolutas e irrevocables de que el proyecto no va a degradar abusivamente su hábitat. Justa aspiración.