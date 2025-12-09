Docencia sin paros debe ser la prioridad

Creado: Actualizado:

¿Comienza a cambiar ya la combatividad que caracteriza a la Asociación Dominicana de Profesores que suele imponer su voluntad sobre la del Ministerio de Educación decidiendo cuándo debe impartirse clases o no en cualquier punto del territorio nacional? Aunque una golondrina nunca ha hecho verano, un destello de sensatez y de respeto al principio de autoridad emergió con la aceptación del gremio de acudir a un diálogo de pretensión constructiva directamente con el titular ante el cual esgrimiría demandas, que a veces sobrepasan las posibilidades materiales de complacerlas, antes de dejar por enésima vez a miles de niños en la jurisdicción de Boca Chica sin el pan de la enseñanza.

Son deserciones de plena ilegalidad, pues el servicio educativo no es comparable en modo alguno con el quehacer laboral que disputa plusvalía a empleadores con el recurso de la huelga prohibida constitucionalmente cuando afectan la enseñanza como institución. Educar no tiene que ver con intereses creados: es una de las funciones esenciales que el Estado asume con el único propósito de garantizar el futuro al estudiantado nacional. Entorpecerla es negarse a la nación en sus grandes causas.

Nación que necesita muchas, muchas, muchas horas más de clase para elevar la tasa de asistencia que el pasado año comenzó a experimentar mejoría por primera vez en decenios gracias a los programas de alimentación a los que solo se accede si se imparte docencia. Los paros les niegan comer a niños pobres

Los profesores deben elevar su formación con el aspecto práctico de pasar más tiempo en aulas. Aunque los salarios han subido, la calidad de la enseñanza no se ha movido en igual medida. Las pruebas nacionales del último año reflejaron un pobre progreso del estudiantado por las fallas estructurales de siempre.

Se necesitan profesores mejor dotados de técnicas pedagógicas para aumentar el rendimiento que es crítico por insatisfactorio o muy bajo en matemáticas establecido mediante evaluaciones nacionales y de países similares. Un protagonismo magisterial de autoridad profesional disminuida, como se ve en muchos casos, jamás servirá para el desafío de la violencia en entornos educativos.