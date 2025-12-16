Dudas a futuro con los montos de pensiones

Creado: Actualizado:

Para cerca de un millón y medio de trabajadores y demás afiliados al sistema de pensiones no hay en estos momentos garantías de que al cese de su vida productiva por el peso de los años o incapacitación laboral específicamente hasta ellos van a llegar a mediano plazo retribuciones que bastarían para cubrir necesidades mínimas hasta el final de sus días.

Desde ya merman los aportes a los fondos institucionales de los que emanaría la protección a los ahorrantes que pronto pasarán a retiro pues quedó atrás la época dorada de los altos rendimientos que se obtenían en el mercado financiero y las erogaciones de las administradoras hacia los primeros pensionados (y para sus propios beneficios y altos costos administrativos) merman los activos de la acumulación original.

Preocupa enormemente que con sus actuales estructuras la capacidad de retornar a los cotizantes sumas mensuales que garanticen sustentos de calidad nunca llegaría a un nivel óptimo. Una imperfección de origen (nada nueva) que acerca a la Capitalización Individual Obligatoria a una prueba de fuego: a la oportunidad de demostrar que valió la pena que los asalariados y sus empleadores estuvieron por todos estos primeros años dando de sí a quienes ahora irían a decepcionarlos.

Contra la solvencia del sistema obran a) una disminución del aporte de los afiliados y empresas de un porcentaje inicial de 12% al 9.97%; b) un notable crecimiento de la población que califica para recibir pensión mientras c) se reduce la porción de la demografía que calificaría para cotizar por sobrevivir en la informalidad de la economía. Con el agravante de que para elevar el monto de pensiones habría que subir considerablemente el descuento a los salarios del universo laboral del 8.4% al 11.2% para seguir nutriendo los fondos.

Se considera inevitable que las Administradoras de Fondos de pensiones sean llevadas a solo cobrar 0.5% de comisión anual por sus servicios que actualmente está situada en 0.95% aunque reciben otras comisiones no precisadas. Además, urge que el Estado aporte al fondo de solidaridad social 1.0% anual.