Efectivo factor externo de la economía de RD

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Certificada por entidades de absoluto crédito como el reconocido instituto que monitorea las migraciones, OIM, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre otros, todo lo satisfactorio que ha tenido durante decenios el crecimiento de la economía dominicana remite a una exportación-importación (sorpresa?) de recursos humanos aunque esta dualidad responda a una dependencia que es justo lamentar de la inmigración irregular de mano de obra para la construcción.

El sector productivo de las varillas y el cemento, uno los principales motores de la economía, está dominado por la numerosa presencia de operarios que vienen de más allá de la frontera: históricamente por cuenta de trabajadores haitianos ha corrido en significativa proporción, el 13% del Producto Bruto Interno que representa alrededor de US$16,000 millones anuales y son de su nacionalidad los que, además, envían desde la vecindad isleña por sus vínculos con familiares que aquí residen –y que son muchísimos- remesas que agregan a la generación dominicana de riquezas el 1.4% de los valores que se suman anualmente.

Los aportes de la fuerza laboral, sobre todo dominicana, que en calidad de diáspora nutre la economía local con divisas complementa crucialmente la insuficiente generación de dólares que provienen de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las entidades anteriormente citadas consideran que las fuentes de moneda dura de origen nacional han sido determinantes -junto a la de procedencia foránea- para el crecimiento económico y social de la nación.

Sus envíos causan un efecto positivo sobre consumos familiares, especialmente en Educación, Salud, Alimentación y Vivienda y vigorizan inversiones a pequeños emprendimientos que globalmente contribuyen al crecimiento de la economía. Tan significativo que en el 2025 crecieron en un 10.3% en lo que jugó un papel, que no debe ignorarse, la composición de perfil binacional de la masa laboral por inmigrantes corresponsables de un aumento de más de mil millones en el ingreso anual de dólares. Una mezcla de nacionalidades que entidades de prestigio, incluyendo el Banco Central, admiten –aunque con otras palabras- coloca el acontecer productivo en subordinación a “vínculos transfronterizos” irónicamente fomentados por falta de controles limítrofes.