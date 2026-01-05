Por un estricto respeto al derecho internacional

Creado: Actualizado:

Por su condición de usurpador antidemocrático del poder en Venezuela y procaz hostilidad hacia la República Dominicana incurriendo en actitudes de un extremismo desfasado, el expresidente Nicolás Maduro no merece aceptación en la comunidad internacional la que, de todos modos, y de manera razonable, se encuentra hoy en profunda conmoción por las lesiones a la soberanía de ese pueblo hermano al recurrir Estados Unidos, manu militari, a hollar el territorio en que se asentaba el estigmatizado dictador. De tales individuos se han desasido antes los venezolanos sin que desde fuera agredieran su dignidad porque la existencia en el tiempo, el espacio y en la historia de los Estados supera la de cada uno de sus individuos.

El proceder unilateral expresado en la aplastante operación bajo fuego para capturar a Maduro ha herido la sensibilidad de un conjunto de países representativos en gran medida del sentir del resto del mundo; y ya de primera intención, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comunicó su "profunda alarma" por la reciente "escalada" y ha advertido que podría tener "preocupantes implicaciones" para la región llevada a una militarización externa sin precedentes y a la que pertenece nuestra República Dominicana.

Ante estos hechos de suma gravedad -prudentemente y en vista de la asociación por conveniencia hemisférica y de intereses comunes con EUA- el presidente Luis Abinader asumió el sábado la posición de "seguimiento constante a la evolución de los acontecimientos en Venezuela" reiterando que el Estado dominicano desconoce absolutamente la legitimidad del régimen que -dicho sea de pasada- puso a ese pueblo en desbandada. Dispuesta está la administración de Abinader a cooperar con los esfuerzos internacionales por el restablecimiento de la democracia en el vecino país.

En la clásica celebración del angelus dominical en el Vaticano el papa León XIV rogó que el entendimiento de la mayor potencia mundial sea iluminado para que se garantice la soberanía de Venezuela y que el bien de ese gran pueblo prevalezca sobre cualquier otra consideración. Para toda la cuenca del Caribe existe en este momento la posibilidad de graves repercusiones por lo que ocurre en ese punto de su geografía.