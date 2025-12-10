Flexibilidades horarias que debilitan a la ley

Creado: Actualizado:

Con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas conectan muchos hechos infaustos en toda época del año porque, entre otros realidades, eximirse de sobrepasar los límites que a ellas pone la naturaleza humana no brilla con regular presencia en los usos y costumbres de una parte numerosa de la población. Aparte de que las tales flexibilidades a que se tiene acostumbrado a los bebedores en días pascuales no son tan estacionales como las pintan en un país de permanentes rachas de accidentes de tránsito sin que a continuación de ellos se establezca rutinariamente y mediante confección de actas oficiales todo posible vínculo de cada uno con la ingesta espirituosa. Imposible saber aquí, para configurar estadísticas y programas preventivos, la incidencia de consumos de sustancias prohibidas al momento de conducir vehículos de motor. En la agenda de las autoridades que corresponden, incluyendo a la DIGESETT, no aparece, por lo visto, la estrategia de enfrentar toda una epidemia de alto riesgo para la salud y la vida que tiene a la República Dominicana, mes por mes, en el tope de las fatalidades viales en el continente.

Una ofensiva que tendría que incluir una amplia medición del factor alcohol en flujos de tránsito con uso de radares para control de velocidad que en el territorio nacional solo se aplican para contados efectos demostración que para lo que menos han servido es para disuadir a cientos o quizás miles de choferes y conductores que tiene problemas con las bebidas. Muy poco se teme a la acción punitiva contra violaciones a las reglas y leyes que deben aplicarse a automovilistas y motociclistas. Entre otras razones porque se puede dejar de pagar las multas impunemente. Ha crecido sin contención el irrespeto a las normas establecidas para que los ciudadanos puedan circular por calles, carreteras y autopistas con mínimos riesgos para la vida; y de esa deterioro del principio de autoridad son responsable exclusivamente quienes están investidos de poder para proteger a la sociedad y no lo han hecho. Aquí las "flexibilidades" son extensas y permanentes.