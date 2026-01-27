Sin fronteras entre los insecticidas y escolares

Creado: Actualizado:

La guerra que de manera particular mantienen productores agrícolas, principalmente del arroz, contra plagas que diezman sus cultivos incluye en poblados sitios del campo y las periferias urbanas cultivadas el uso de una “artillería” aérea que dispara veneno con vuelos rasantes contra las plagas… pero su letal lanzamiento ha estado teniendo como blancos, a más de siembras, los sistemas respiratorios de alumnados de escuelas vecinas en varios sitios del país. Han querido causar bajas masivas a sus especies enemigas aun cuando estas –como ha estado ocurriendo con frecuencia- estén en proscrita mezcla con humanos. Una mezcolanza harto prohibida mediante disposiciones oficiales (letra muerta) contra fumigaciones en entornos escolares.

Hace un año exactamente el Ministerio de Educación anunció que combatiría legalmente las aplicaciones tóxicas que han estado llegando a aulas pobladas por niños y adolescentes que han tenido que emigrar rápidamente hacia clínicas cercanas para detener procesos patológicos que pudieran costar vidas. El aniversario de ese primer ultimátum acaba de ser ¨celebrado¨, con irónico sentido de impunidad, por propietarios de fincas de Cenoví, municipio de San Francisco de Macorís, saturando con alta dosis contaminantes el aire que respiraba una masa estudiantil. Y a Dios que reparta suerte.

Aparecen en el olvido normas –hasta con mandato de prisión- para protección a la salud y la vida de estudiantes y maestros presentes en locales de la enseñanza que en primer lugar prohíben fumigaciones que colinden con planteles durante los horarios escolares por cuyo cumplimiento deben velar tanto las autoridades escolares como las de la fuerza pública de cada jurisdicción de explotación agrícola.

Los usuarios de plaguicidas están obligados a comunicar previamente al Ministerio de Educación –y a este corresponde actuar cuando no lo hacen- cada vez que las toxinas saturarán espacios cerca de lugares habitados y la institución educativa debe desempolvar el protocolo establecido para el retiro preventivo de presencias en locales horas antes del tronar de hélices que trae la mala nueva de que las personas podrían quedar expuestas a lo que solo debe usarse para matarles intrusos a las plantas.