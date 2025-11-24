Golpe al corazón de la gran Ciudad Corazón

Creado: Actualizado:

Un desarreglo mayúsculo e imprudente en su mismo punto central y eje tiene herida la vida social y comercial de la hidalga ciudad de los 30 Caballeros por un ofensivo desacierto de planificación y penosa incapacidad de acelerar trabajos viales que jamás debieron emprenderse para dañarle la Navidad a un sector una sociedad diligente, ejemplar y de blasones.

Un segmento de la calle El Sol (y ninguno carece de importancia) ha sido condenado a la extirpación de usos por los santiagueros con destrucción total del pavimento y el encierro provisional con una verja metálica de horrorosas consecuencias inmovilizadoras.

Yugulada como arteria que más late después que autoridades estatales y municipales prometieran que esa barbaridad sería de corta duración. Un desfase que delata una forma de actuar a la garata con puño y sin prudencia en el trato ciudadano. Un proceder de espaldas a la previsión de saber con qué se cuenta para hacer las cosas bien garantizándose disponibilidad de materiales, presupuesto y personal para no fallarle a la comunidad.

El historial de lentitudes con resultados imperfectos que a veces fuerzan a reconstruir –como acaba de suceder con la circunvalación de Baní- parece tener en Santiago un añadido.

Y como se fuera poco, en el expediente final (si es que alguna vez concluye aquello a la buena de Dios) los trabajos de rescate del casco colonial de Santo Domingo han sido la peor escenificación de un vía crucis de años enteros con mayúsculos y dilatados procesos de ejecución entorpeciendo cada discurrir en el reverenciado perímetro central de la ciudad primada.

El siguiente capítulo de palos a ciega de la incierta forma de obrar -en su primera aceptación y no en otras a considerar- viene con el propósito de convertir el gran malecón del Distrito Nacional en una vía fundamentalmente peatonal y de esparcimiento que mucho merecería, pero que no debe suponer la desaparición total de una conexión de tránsito rápido y seguro desde y hacia el sur para vehículos pesados, algo que no parece estar previsto con las adecuadas alternativas.