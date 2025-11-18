Haití cerca de llegar a un deterioro total

Creado: Actualizado:

Por primera vez fuerzas combinadas de policías reforzadas con unidades antipandillas y una tropa militar que no existían antes tienen iniciada una marcha hacia los bien armados grupos facinerosos que dominan a casi todo Puerto Príncipe desde hace varios años. Una prueba de fuego para la autoridad allí constituida y que se ha caracterizado por incapacidad para restaurar el orden y superar las características de Estado fallido.

Lo será también para las Fuerzas Armadas dominicanas que se autodefinen en alerta y capacidades permanentes a lo largo de la línea fronteriza contra cualquier violenta derivación hacia este territorio de las confrontaciones internas que en Haití están al borde de agravarse.

Sin haber llegado a tanto repercuten riesgos hacia este lado obligando a la aplicación de controles de seguridad de alto costo para el Estado enfrentado a una intensidad inmigratoria que presiona servicios públicos que trata (y logra) continuamente escapar a regulaciones a las que el país no puede renunciar aunque esté obligado a absorber, con racionalidad, temporalidad y sujeción a normativas laborales, mano de obra importada de la que no se puede prescindir. No nos llamemos a engaño.

Una quiebra generalizada de la convivencia en el marco de una isla común sería por proximidad de mucha amenaza para este país que al otro lado de sus límites geográficos se encuentra una nación que ya tiene desplazados de sus hogares a un millón 300 mil personas y más de la mitad de su población enfrenta inseguridad alimentaria.

Que solo tiene una cuarta parte de establecimientos sanitarios operando y que hasta hace poco era la procedencia del 60% de las parturientas de las maternidades dominicanas desbordadas hacía acá como única opción por el fracaso institucional de su propia república.

Desde la cual en pocos meses cerca de cinco mil reclusos escaparon de horrendas cárceles con muchos de ellos registrados con prontuarios de elevada peligrosidad no solo para sus propios connacionales, también para los habitantes del territorio adyacente altamente penetrable.