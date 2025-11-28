Horas difíciles en un contexto aun más difícil

Creado: Actualizado:

Un remolino de tensiones sacude la región del Caribe por aprestos de guerra emprendidos por Estados Unidos reputado como la mayor potencia del mundo aunque otras extracontinentales y lanzadas a pretensiones hegemónicas también, no paran de crecer en peso específico. Colocadas hasta ahora como espectadoras del despliegue de una formidable fuerza naval estadounidense de ambiguo fin: combatir el narcotráfico mientras parece que lo que más le importa es llevarse de encuentro en Venezuela a un régimen espurio y dictatorial que allí aplastó la voluntad popular. Resulta difícil para quienes profesan la democracia y reniegan del despotismo, salir en su defensa aunque se rechace como transgresor e innecesario consumar un acto intervencionista; prefiriéndose que no sea hollada la patria de Bolívar, lo que no depende de la posición que asuma esta república que prefiere el respeto a todas sus vecinas soberanías.

En el marco de un conflicto regional por tensas órdenes y estrategias provenientes de un poder colosal quedan sobrepasadas las dimensiones y capacidades de oponerse a esa embestida de cualquier país menor de la zona; y este de la bandera tricolor difícilmente escaparía de las realidades de la zona de influencia inevitable a que pertenece, supeditado a una asociación bilateral ineludible y conveniente; tomado de sorpresa por un cambio de política exterior y de énfasis de su mayor socio comercial de toda la vida.

Al margen de los motivos de esta conturbación, República Dominicana, llevada a colaborar con una agenda que no la debería comprometer necesariamente, debe medir bien sus pasos para no exponerse a daños colaterales que empañen su imagen de Estado con independencia de criterio ni a perjudicar sus relaciones mayormente beneficiosas con el importante país al que se integra con resultados positivos el mayor flujo migratorio que de aquí parte. Que además muestra cordialidad e interés de mantener relaciones armoniosas con este Estado mientras dispara sus peores aranceles hacia otro lado.

Esto no ha sido buscado ni preferido por el Gobierno dominicano que indiscutiblemente vela por el interés nacional adherido a a valores democráticos de los que no desertará por conmociones que otros hayan generado.