Larga interrupción del suministro eléctrico

El apagón, que nada tiene de ajeno a la realidad dominicana, cobró ayer dimensión trastornadora a nivel nacional sobre múltiples actividades obligando a un uso masivo de plantas propias que encarecieron costos operacionales y familiares, desordenó durante horas el tránsito urbano con semáforos y vagones del metro fuera de servicio y llevó a desear, para el futuro, el trazado de medidas preventivas, esas que incluso han faltado en países desarrollados. Millones de habitantes de la península ibérica lo vivieron en abril y la verdadera causa tardó en establecerse.

Las autoridades del sector energético escudriñaban ayer lo ocurrido en una subestación de líneas de transmisión en San Pedro de Macorís que provocó una reacción en cadena hacia todos los confines del territorio. Para evitar ese efecto multiplicador existen diseños de ingeniería que aíslan el punto de la geografía que hace saltar por los aires el funcionamiento de la mayoría de las unidades de generación de un país. A aquí ese “know-how” no ha llegado, como puede verse.

En la historia del sistema eléctrico dominicano figuran 85 blackouts desde el 1988 con algunos de ellos que dejaron a la nación sin electricidad por hasta 48 horas, aunque no se puede echar toda la culpa a las gestiones de cada momento pasado. La mayoría de los colapsos han ocurrido por la furiosa embestida de tormentas y huracanes.

Quienes han estado ligados a niveles ejecutivos con lo que antes fuera la CDE recuerdan que los administradores de entonces rebatían culpando a las chichiguas las fuertes críticas que se lanzaban desde entonces a las vulnerabilidades de redes, conexiones y bancos de transformadores, que si bien hacían daños, incluyendo electrocuciones a quienes las hacían volar, lo fundamental ha sido la falta de métodos para minimizar sobrecargas y fallas.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) advirtió hace poco más de un decenio, tras un estudio estructural, que el país necesitaba un esquema que permitiera restablecer prontamente el sistema eléctrico en caso de que algún fenómeno natural o de otro género generara un desplome como el que acaba de tener lugar.