Llegada de embarques que podrían salir caro

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El auge de enfermedades fitosanitarias y plagas que azotan cultivos en países cercanos y lejanos estrechamente relacionados comercialmente con República Dominicana tiene a la expectativa a productores locales de renglones frutales que por dos desastrosas ocasiones de años anteriores sufrieron pérdidas millonarias en sus plantaciones por la mosca del Mediterráneo.

Una y otra vez el Departamento gubernamental de Sanidad Vegetal no estuvo activo en puertos marítimos y aéreos. Una y otra vez las importaciones de frutas estuvieron ingresando al territorio nacional sin que se les aplicaran con rigor los Análisis de Riesgos de Plagas, ARP, que debe tender un permanente cordón de efectiva vigilancia para disminuir considerablemente la posibilidad de que arriben a campos dominicanos insectos, hongos y bacterias que diezman las cosechas.

La falta de alerta y de inspecciones de alta profesionalidad y adecuadas tecnologías sobre agroproductos importados tiene al país en vulnerabilidad a la invasión de organismos nocivos existiendo riegos también para el renglón cárnico por gran cantidad de importaciones de productos de la porcicultura desde Estados Unidos donde en este mismo año se detectó la agresiva presencia de la enfermedad denominada Aujesky. Grandes inversiones en crianza porcina, agredida recurrentemente por la fiebre africana, recibirían un impacto demoledor adicional si, por ausencia de supervisión a embaques, penetra esta infección altamente contagiosa causada por un herpesvirus.

Productores agrícolas y pecuarios, puntualmente convocados para ese propósito, deberían ser escuchados por Gobierno para ofrecer directamente su versión sobre ostensibles debilidades del sistema nacional de sanidad e inocuidad que ponen en peligro sus actividades. Una fragilidad que se expresa en una reducida capacidad operativa y de personal motivado para erigir una verdadera barrera contra gérmenes nocivos en puertas de entrada al país.

Es particularmente seria la amenaza a cítricos que se encuentran en un proceso de recuperación tras el azote severo del llamado “virus de la tristeza” que, tras ingresar por un descuido más, disminuyó la producción en más de un 40% y al cluster del limón le alarma que pueda regresar la mosca del Mediterráneo a propinarle un tercer duro golpe.