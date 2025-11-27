Hacia un mayor esfuerzo contra enfermedades

Creado: Actualizado:

Entre las buenas nuevas escuchadas ayer en un productivo almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio con el ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, estuvo su anuncio de que el país marcha hacia un año 2026 en el que el nivel de atención primaria diría presente verdaderamente.

En otras palabras: que la fase básica de la protección a la salud dejaría de ser la cenicienta del sistema público al incluir, en la dimensión que merece, lo que tanta falta ha hecho: la dispersión a nivel nacional de unidades médicas y de promoción preventiva con un trato profesional cercano y tempranero que contrarreste el ataque de patologías sobre la población pobre principalmente; enclaves de difusión didáctica para generalizar en bajos niveles sociales hábitos saludables y un apropiado acceso a medicamentos básicos que se adelanten a lo peor.

El reconocido profesional que dirige el órgano de políticas públicas en materia de salud informó sin ampliar detalles que el socialmente perjudicial retraso en aplicar la atención primaria ha ocurrido por lo que mucho se temía: que un amplio sector de la clase médica -que parece preferir que la medicina especializada y costosa sea la única opción- ha negado apoyo a la apertura lógica, razonable y justa, de una puerta de entrada al sistema asistencial para que las familias de pocos recursos detengan a tiempo las enfermedades que pueden costar vidas.

Un vacío que el sector salud se alista a llenar (sin decirlo expresamente) con el programa revelado ayer por el titular Atallah y dirigido a fortalecer la prevención y gestión de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes y males cardiovasculares. Espera beneficiar a un millón de personas reforzando la capacidad de prevenir, diagnosticar y tratar morbilidades.

Tras ignorar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de acrecentar la prevención con las atenciones que manda la ciencia, el Estado corrige pasos hacia la prioridad de enfrentar con redoblados recursos primarios la imparable obesidad infantil y en adultos, la alta incidencia de hipertensión, el cáncer y la diabetes que se manifiesta en casi un millón y medio de dominicanos.