Un Ministerio Público en momentos estelares

Perfiles de una gravedad de pocos precedentes se expresan en las acusaciones de robo al Estado formuladas a quienes hasta hace poco regían el Seguro Nacional de Salud (Senasa), por hechos que el Ministerio Público describe como de una supuesta corrupción mayor a la registrada (y también llevada a los tribunales) tras los períodos gubernamentales inmediatamente anteriores al presente.

Una calificación basada aparentemente en el volumen de sustracciones establecido hasta ahora al patrimonio nacional por este caso en particular; y porque lo ocurrido expresa un daño social superior en perjuicio de los afiliados a la ARS estatal más dirigida a los pobres y con más afiliados. Un excepcional esfuerzo del Estado por extender hacia estamentos sociales inferiores de la nación la protección de una Seguridad Social solvente y funcional.

Un detalle que parece pasar por alto los encausamientos generados por seis operaciones precedentes y de expresivas denominaciones como Antipulpo, Coral, Coral 5G, Operación 13, Medusa y Calamar llevados a los tribunales con gran grosor y peso pero sin sentencias definitivas hasta la fecha, con una única excepción.

Difundidos como los más descomunales de la historia hasta ese momento y que por la lentitud y lo accidentado de los procesos, movió en ocasiones a la ortodoxia jurídica a manifestar serías preocupaciones sobre el discurrir de la Justicia Dominicana cuestionada en ese ámbito de sus procederes como sin suficiente objetividad en las evaluaciones.

A partir de este momento quedan considerablemente aumentadas las obligaciones de impartir justicia a través de tribunales impulsados por una acción eficiente de los representantes de la sociedad al presentar pruebas en busca de la verdad y en defensa del interés público. Se trata de un Ministerio Público que se reafirma como independiente y transparente al proceder con el mismo apego al buen derecho y medios técnicos frente a casos de disímiles vinculaciones políticas y una narrativa más enfática contra aquellos que, procediendo del liderazgo del oficialismo presente, se propone llevar al banquillo de los acusados, algo inusual en esta partidocracia y que subraya un propósito gubernamental de fidelidad a la lucha contra la corrupción.