La mujer dominicana en significativa fecha

Las conmemoraciones que corresponden al 8 de marzo de cada año y colocan en primerísimo plano los derechos laborales y políticos de la población femenina remiten en República Dominicana (desde su vigencia declarada por la ONU en 1975 hasta el presente) a significativas desigualdades a vencer: aunque ya las mujeres del país superan en participación porcentual laboral a los hombres, ganando terreno en actividades productivas, reciben salarialmente un 18% menos que ellos. Aunque han dejado atrás al sector masculino en matriculación universitaria y en mejores calificaciones, la presencia de su género en los puestos ejecutivos sigue siendo minoritaria. Se preparan con más entrega y esfuerzo a la superación personal que sus contrapartes en sexo no solo para alcanzar títulos en estudios superiores: con todo y lo que tienen en contra, constituyen el 57% de los participantes en carreras técnicas en al menos tres ámbitos: el Infotep, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y en las también meritorias escuelas salesianas. Desde la docencia con experiencias prácticas de alto nivel, pasan a constituirse en el principal motor (52.6%) de las micro, pequeñas y medianas empresas que son industrialmente las de mayor aporte al Producto Bruto Internos de Rep. Dom.

Si notable y preocupante es que el mercado laboral no acoja a las mujeres con el nivel de equidad que corresponde, sigue acentuado además el impacto doloroso a la sociedad dominicana que se expresa en el registro anual de actos de violencia contra la mujer por su condición de género que aunque estadísticamente muestren algún descenso en el 2025, República Dominicana sigue situada entre los cinco países con tasas de feminicidios más altos en la región. En balance general, el que el pasado año la violencia intrafamiliar reflejara sobre los organismos de justicia y protección personal y en marcha descendente 57,638 casos, no resta gravedad al fenómeno de la destrucción de vidas movida por actitudes machistas que llegan a los extremos y resultarían de mayor número que lo que indican estadísticas de las que se desconfía por presumirse el resutado de un sub-registro.