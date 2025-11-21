La Nueva Victoria y lo que debe quedar atrás

Creado: Actualizado:

La privación de libertad, que bajo ningún concepto debe incluir tratos degradantes a la condición humana, está de mudanza hacia lo que venía siendo el bucólico paraje de Las Parras llamado a ser asiento con múltiples edificios modernos de la mayor población carcelaria del país y así superar los horrores del hacinamiento que entre rejas ha transmitido enfermedades físicas y mentales. Encierro mayormente negador de la posibilidad de modificar conductas. Espacio para curtirse aún más en el crimen.

En hilera de autobuses viajan hacia la promesa de un nuevo orden carcelario muchedumbres condenadas o no por la justicia cuyos integrantes solo han probado lo que es vivir presidiariamente en lo inhóspito bajo riesgo de una violencia latente porque por esos lares la convivencia casi ha estado prohibida y los métodos del encarcelamiento le han estado poniendo precio a todo: desde una ración de alimentos informal y prohibitiva hasta el derecho a dejar de dormir en el suelo.

Los amotinamientos de confinados con provocación de incendios y los pleitos entre reclusos apandillados acumulan un sangriento historial en esa Victoria súper poblada.

Y por haber estado en esa extremosa condición de inhabitable por ausencia de orden y de proveimientos contra la muerte por inanición que fomentan la extorsión por vía de los prebostes, lo que están dejando atrás estos peregrinos es un infierno que los gobernantes de toda la vida han tolerado. Solo la brega que dio construir y hacer habitable a la Nueva Victoria lo dice todo.

Lo antiguo y sabido, y que evidentemente ha impulsado el propósito de humanizar la aplicación de penas de reclusión llega con un precedente que debe quedar atrás: en su momento, en 2022, el artífice de la reforma carcelaria denunció un entramado de corrupción en la penitenciaría de viejo cuño que arrojaba beneficios semanales a los carceleros de siete millones de pesos. Esa Victoria (¿triunfo para quién?), inaugurada en 1952 para 1,700 presos, ha sido purgatorio hasta para 9,300 hombres.