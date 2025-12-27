El país crece y avanza

Creado: Actualizado:

El año termina en condiciones que nos llenan de optimismo para seguir avanzando, sin tropiezos que nos quiebren por largo tiempo y que nos coloquen en riesgos abismales. La economía exhibe un crecimiento modesto, pero crecimiento; la moneda se ha comportado sin peligro para los negocios y sin desafíos para el futuro inmediato; el endeudamiento, legítima preocupación de amplios sectores de la vida nacional, sigue siendo monitoreada con cuidado de alfarero, cumpliendo con cada centavo a que obligan los contratos; el consumo no desciende, los bancos han estado ahí para ofertar los recursos que la economía demanda; el turismo sigue exhibiendo un atractivo y un crecimiento que nos sigue creando buena fama en los principales mercados y en los portafolios de inversiones; el comercio está dinámico y rentable como ha sido su comportamiento durante muchos años; la agropecuaria reclama modernidad, pero sigue llevando a los mercados los frutos que necesitan los dominicanos para su alimentación; las fábricas de zonas francas crecen y se fortalecen en producción, en exportación, en tecnologías modernas y en generación de oportunidades de trabajo... en fin, sin haber llegado a los puntos a los que aspiramos y necesitamos y sin ser los “campeones de la bolita del mundo”, la economía de la República Dominicana de estos tiempos nos habla de una planificación, de un trabajo, de una responsabilidad y de un futuro promisorio de los que no podemos quejarnos. Estos atributos, expresados en el bienestar de muchas familias y personas, no son taumatúrgicos. Esta es la obra de empresarios responsables y amantes de la riqueza; de un plantel de técnicos y profesionales, siempre en crecimiento, que ponen sus saberes al servicio del aparato productivo y de burócratas estatales que diseñan y ejecutan políticas públicas que procuran el bienestar de la población y un lugar digno en el consorcio de las naciones.

Por supuesto, todavía nos sigue faltando mucho camino por andar. La economía en general tiene mucho que dar, y nos faltan recursos humanos suficientes para seguir creciendo. Pero nuestro país no está al borde del colapso ni en la vereda de traumas apocalípticos.

Nuestro lado flaco, muy flaco, es la institucionalidad y el respeto a los fondos públicos –corrupción--. Gran tarea nos queda.