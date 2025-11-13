El país exporta más y avanza logísticamente

Creado: Actualizado:

En los primeros ocho meses de este año, República Dominicana experimentó un crecimiento récord de 10.2% en su envío de bienes al exterior por encima del incremento de solo 2.4% del PBI y muy a pesar de que el contexto internacional en el 2025 se ha tornado adverso a los intercambios comerciales en sentido general y de otras situaciones que ensombrecen a la globalización como nunca antes.

La inversión extranjera directa y la local crecen también y con ella llegan los frutos de decenas de años de estabilidad y continuidad democrática mientras otras economías del hemisferio contrastan con resultados inferiores. Una conquista nacional en la que se destaca el progreso logístico que se refleja en una infraestructura aduanal más eficiente a partir de un marco jurídico propiciador de un aumento de las exportaciones e importaciones de casi un 100% en comparación con lo que ocurría antes.

El progreso es visible con la certificación de las agencias calificadoras Moody´s, S&P Global Rating y Fitch Ratings que reiteran opiniones positivas sobre la marcha de la economía dominicana a la que el clima favorable a la producción y el empuje del sector privado están sumando a las exportaciones US$1,200 millones al mes en comparación con los 600 y 700 millones habituales hasta el 2019.

Era necesario optimizar las operaciones portuarias de lo que da fe un creciente sector exportador y el de las importaciones que ahora aportan mucho más que antes al fisco que hace cinco años cuando solo representaba el 17% de las recaudaciones nacionales y hoy se acerca al 22%, de acuerdo con estadísticas rigurosas del intercambio comercial.

La gestión del director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, exhibe como logros la transformación de los procesos de despacho de entrada y salida de mercancías reduciendo los costos por uso de furgones que antes contribuían excesivamente a elevar los precios finales de los artículos dirigidos al consumo interno. Convenientemente, por los puertos crece el recaudo sin el espanto de la reforma fiscal tan rehuida por sectores de altos ingresos que a las aduanas en la actualidad les pagan sin chistar.