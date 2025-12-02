Persistencia de ataques a los recursos naturales

Creado: Actualizado:

Quienes piensen que el país está previsoramente colocándose a la altura de la embestida climática que toca sus puertas con presagios de intenso impacto a su disponibilidad de agua, bosques y capa atmosférica es porque no han mirado hacia el preocupantemente exiguo apoyo presupuestal que reciben las propias autoridades medioambientales que desde ya se sienten desafiadas a poner la casa en orden contra la prevista intensificación de fenómenos y tienen el valor de confesar que no están listas para enfrentarlos.

El país ingresa indefectiblemente a las consecuencias de los gases nocivos que generan a nivel planetario procesos industriales escapados de control con severos daños a la biodiversidad; mientras para el próximo año el gobierno central costearía débilmente ingentes tareas de protección a recursos naturales.

Con poco respaldo al fortalecimiento estructural de los servicios de vigilancia y de combate a los atentados y prácticas nocivas sobre el ecosistema con recursos que no llegan al 2% de lo que se destina a la Educación. Unos 300 guardaparques mal pagados desmotivados y mal equipados -necesitándose más de mil- vaticinan que las leyes y programas para la preservación de ríos y extensas vegetaciones seguirán siendo muy poco aplicados.

Sin verdadero apoyo logístico para adelantarse a las manifestaciones extremas y más frecuentes de sequías, inundaciones con elevaciones del nivel del mar, tormentas y daños generalizados a la biodiversidad y a la producción de alimentos que solo podrían ser atenuados conteniendo desde ya con actos enérgicos las depredaciones a que están sometidos cauces y riberas que eliminan las defensas naturales de las corrientes fluviales.

Prospera con desafueros la contaminación por una pésima disposición final de desechos sólidos y líquidos porque los ayuntamientos no tienen medios para limitar el lanzamiento de basura y nada se hace contra el uso de envases plásticos de un solo uso; y unas autoridades con poca disponibilidad de herramientas físicas y legales para librar de agresiones los espacios públicos.

Financieramente, la protección al medioambiente es víctima de la falta de respaldo de la población que solo aporta el 10% del costo de los manejos de los residuos sólidos que lanza por diferentes lugares.