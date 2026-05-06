Premios que reunieron al capital y al trabajo

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Por encima de la distancia que los separa por sus distintos roles de empleadores y asalariados, el Gobierno dominicano pasó puntualmente a tratarlos como un todo desde su altura de Estado y de representante máximo de la sociedad a fin de reconocerlos por su contribución al desarrollo. El mensaje del “Premio Anual al Mérito Laboral” creado el año pasado parece claro: la sociedad necesita mucho de ellos y lo que más conviene al país es que como factores de la producción y fuerzas motoras de la economía estén dispuestos a armonizar sus intereses y compartir con equidad los frutos de sus desempeños.

Empresarios que se han distinguido como exitosos forjadores de medios de producción y servicios -por cuya cuenta corre una importante proporción del Producto Bruto Interno, PBI, y de la creación de empleos- coincidieron en igualdad de condición con máximos representantes del sindicalismo en el acto solemne de entrega de galardones encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional .

Una confluencia que debe derivar, más allá de las cortesías, los protocolos y gestos amables ante las cámaras, hacia el aporte al pueblo dominicano de un clima de fructífero acercamiento para dejar atrás diferencias que frenan el progreso institucional.

Es probable que la vez anterior que estos liderazgos obrero-patronales estuvieron en un mismo salón fue para disentir, todavía irreconciliablemente, sobre la forma legislativa que debe darse a la cesantía, lo que ha trabado en perjuicio de las propias dirigencias y de las colectividades que representan, la sustitución por un Código de Trabajo moderno, justo y funcional, la obsolescencia del que perdura.

Una legislación que junto a otras inadecuadas para el presente tiene a más del 50% de la masa laboral dominicana fuera del esquema de la formalidad jurídica que refuerza derechos y hace a todos más partícipes de la riqueza que logran producir. Un estatus de múltiples daños que, convertido en círculo vicioso, limita el desarrollo, los niveles de productividad y ata a una importante proporción de la economía a rentabilidades inferiores que congelan salarios y desincentivan nuevas inversiones.