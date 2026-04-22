La presteza que falta inyectarle al Estado

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Aunque República Dominicana no está trepada a una espiral inflacionaria desquiciadora, y hasta la tasa del dólar en el mercado cambiario se ha estado comportando de forma estable, el costo promedio a los contribuyentes de una diversidad de obras públicas cuando han estado en procesos se ha delatado por mucho tiempo como irracional y onerosamente alto. La lenta función constructora del Estado lo tiene atrapado en unos pasos de tortuga que retrasan sus frutos a la nación. La emblemática presa de Montegrande lo dice todo: pautada en el 2010 con el primer picazo para destinarle US$354 millones del presupuesto, al ser inaugurada el año pasado (con carencia total de un sistema de canales) se habían invertido en ella dineros del pueblo ascendentes a US$700 millones.

Una impresionante relación de ejecutorias estatales recientes –resultado de un inventario de la sociedad civil- indica que lo ocurrido con la infraestructura hidráulica levantada en los límites de las provincia de Azua y Barahona no es la excepción. Iniciando realizaciones, simples o importantes, el Estado dominicano ha seguido llevando a la nación a recibir obras que por tardías resultaron de inversiones duplicadas o triplicadas, con lo cual diferentes gobernates –porque no es un asunto de ahora aunque se ha agudizado- redujeron severamente el resultado de los aportes al fisco de la laboriosa sociedad dominicana, esa que cuando es ella la que privadamente construye, es puntual y exitosamente acrecentadora de sus patrimonios.

Vale destacar que al ascender al solio en el 2020, el presidente Luis Abinader encontró más de 700 edificios escolares sin terminar por la administración de Danilo Medina; paralizados y en confusiones contractuales, de los cuales solo la mitad pudo salir a camino y serles útiles al país el pasado año.

Por igual, el presidente Medina relevó en el 2012 a su copartidario Leonel Fernández con la prensa poniendo de relieve relevantes inversiones del Estado con ejecuciones demoradas o bajo alegatos de presentar vicios de construcción o incompletas en diversas provincias del país como si a los gobiernos siempre les faltara tiempo para llenar cometidos.